Ala nostra comunitat autònoma, l’informe d’EAPN, diu que el 21,5 % de la població està en risc de pobresa o exclusió social l’any 2022. Així la taxa de risc de pobresa per a les Illes Balears és del 16,9 %. Aquestes dades ens han de dur a reflexionar i a prendre mesures per ajudar les famílies a poder arribar a final de mes, ja que una de les dades de l’informe és precisament que quasi la meitat de les persones que viuen a les Illes (el 49,6 %) experimenta dificultats per a arribar a final de mes.

Si no fem cas a aquestes dades seguirem incrementant desmesuradament la desigualtat social. I això, malgrat el conseller de Benestar Social de l’IMAS afirmi que «les famílies no estan tan malament», es veu que el Sr. Guillermo Sánchez viu a una altra Mallorca. Però si ell no en fa cas, nosaltres sí.

Per això, al passat ple de febrer del Consell de Mallorca, vàrem presentar una moció que per reforçar a les entitats i ajuntaments que donen suport en la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones. Aquesta moció va sorgir perquè l’IMAS va llençar una convocatòria de subvenció per ajudar a les entitats que proveeixen i reparteixen aliments i productes d’higiene a les persones vulnerables, però quan la va resoldre, va excloure a moltes entitats que cobreixen aquesta gran tasca social, i com a grup socialista volíem corregir aquesta gran errada per part del Govern PP Vox al Consell de Mallorca. I alhora volíem reforçar els serveis socials dels municipis amb una aportació extraordinària de 5 milions d’euros.

La moció pretenia tres fites principalment. Millorar la convocatòria de subvenció pel 2024. Garantir que a la convocatòria de 2024 hi hagués almenys els 400.000 € pressupostats el 2023. I finalment atorgar una línia de subvenció extraordinària de 5 milions d’euros als Ajuntaments per poder reforçar els serveis socials comunitaris.

Hem de dir que les dues primeres iniciatives varen comptar amb l’aprovació per unanimitat, cosa que ens satisfà, ja que veiem que des de l’oposició també podem ser útils: aquest any les entitats socials tindran més oportunitats d’obtenir fons públics per dur a terme la seva tasca.

Ara bé, la proposta de reforçar, donada la conjuntura socioeconòmica, els serveis socials dels ajuntaments amb 5 milions d’euros, com així vàrem fer durant la COVID i la crisi d’Ucraïna el Govern progressista del Consell de Mallorca, no va comptar amb el suport del grup del Govern PP Vox. No ho va considerar adient; es va excusar en la dificultat per gestionar els diners per part dels consistoris i altres argumentaris pobres al meu entendre.

I jo em demano, de veritat no volen els 53 ajuntaments de Mallorca 5 milions d’euros per gastar en serveis socials? De veritat no es veuen capaços de gestionar-los? De fet, ni tan sols els ho han demanat als seus batles i batlesses de la seva pròpia formació. És vergonyós: el Consell PP Vox dona 43 milions a TIRME per la tarifa de fems, i no poden destinar 5 milions als serveis socials municipals per millorar l’atenció als municipis. Qüestió de prioritats.

No saben ni volen saber que als ajuntaments hi ha uns grans tècnics i tècniques de serveis socials que han de fer malabarismes per resoldre els problemes. Als municipis si que saben qui són aquest 49% que te dificultats per arribar a final de mes; són aquells que han de triar si pagar el lloguer, la llum o anar a fer la compra. Està passant, més del que voldríem, segurament més del que podem admetre. Gent que rebria amb els braços oberts una ajuda com la que ara el Consell els nega.

Insistirem amb aquesta qüestió i moltes altres que necessiten una atenció especial a la Mallorca de 2024; per això estam els Socialistes.