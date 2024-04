El Consell de Menorca recibirá 5,5 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation, para comprar tres propiedades emblemáticas de la Isla. Son el Aeroclub de Mahón; el antiguo edificio de Correos de Maó y la parte de la isla del Lazareto de Maó que es de propiedad privada. Esta aportación confirma que los recursos del plan Next Generation UE, destinados a la transformación y modernización de la economía, costean actuaciones públicas, promovidas por las administraciones. En este caso, la compra de edificios y enclaves de Menorca que exigirán un mantenimiento anual. Aún no se han explicado los motivos por los que han sido rechazados todos los proyectos locales para dinamizar la economía menorquina. Estas inversiones empresariales fueron dadas a conocer en el Foro Illa del Rei 2021, tras la expectación que habían suscitado los portentosos fondos Next Generation UE. Tres años después, sus promotores siguen sin tener noticia sobre la suerte de sus iniciativas para dinamizar los sectores económicos menorquines

La respuesta llega a través del diario Menorca: los fondos europeos dejan fuera los proyectos estratégicos para la balear menor. O sea, los realmente interesantes y productivos. Nos referimos a Menorlac, ideado por Joan Armengol, para aprovechar el serigot de las fincas ganaderas; Menorca Smart Green Island, como zona pionera en el coche eléctrico en España, impulsado por Lucas Casasnovas, de Seat, y Martí Ribas, de Endesa; las iniciativas para la Reserva de Biosfera y la sostenibilidad, que presentó Rafel Suñol; y las propuestas de economía digital e innovación tecnológica, diseñadas por Marcos Martín. Todas estas inversiones, concebidas y redactadas desde el sector privado no han obtenido recursos del maravilloso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española.