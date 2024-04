Dormir bien es fundamental para tener buena calidad de vida. Ya no se trata sólo de estar cansados durante el día, sino que la falta de sueño está asociada con el desarrollo de numerosas enfermedades. Sin embargo, cada vez hay más personas que tienen más problemas para conciliar el sueño y que, incluso, han de recurrir a la toma de fármacos. Recientemente, se ha publicado un estudio muy interesante, elaborado por la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española del Sueño (SES) y Fundación MAPFRE, que pone de manifiesto que los jóvenes de Balears son de los que peor y menos duermen de España. Esto se debe a varios factores y uno de ellos es laboral, ya que las Islas son la región con más horarios partidos de España; también son de los que tienen peores condiciones para descansar bien. Aunque el citado documento se circunscribe a personas con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años, estoy segura de que el resto de la población también se ve afectada por este grave problema.

Las causas que quitan el sueño son muchas y diversas: cuadrar las cuentas para poder llegar a fin de mes, ese contrato del alquiler que vence y no se encuentran otros inmuebles en el mercado, el malestar en el trabajo, problemas de salud, con los hijos, con la pareja, depresión, ansiedad, ruidos... Lograr conciliar el sueño sin problemas y que este sea reparador se está convirtiendo en un lujo, que ya no está al alcance de todos. Se trata de un problema que preocupa, ya que dormir mal tiene consecuencias graves para la salud, pero también para el rendimiento laboral y el carácter. La vida es más complicada para los que no pueden dormir bien y, en muchas ocasiones, para su entorno. Por ello, creo que sería muy importante que desde niños nos enseñasen la importancia del sueño y los elementos necesarios para conseguir que sea de calidad.