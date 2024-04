La política és l’ofici més important de tots. De les seves decisions depenen les millores o l’empitjorament econòmic de la gent, la fam, les guerres, la justícia i pràcticament totes les activitats d’un país, tant socials com particulars.

Avui volia comentar el mal camí o l’errada direcció que han pres molts dels nostres polítics i partits. El Congrés dels Diputats, com també, el nostre Parlament s’umplen d’insults, mentides, desqualificacions, i tot per fer mal al contrari, per intentar que caiguin i ocupar ells el poder i prendre les decisions. Moltes d’aquestes desqualificacions i mentides ho fan suposadament en defensa dels ciutadans i per bé de tota la nació, o cosa que és el mateix: patriotisme interessat o vist des del seu prisma altament distorsionat.

Ja és ben hora que els polítics treballin seriosament pel poble; això suposa dur-se’n bé amb els altres partits i acordar mesures conjuntes que benefici a tota la població. Deixin de governar per ego, continuïtat en càrrecs i interessos de partit; aquesta no és la finalitat dels càrrecs públics. Hi ha polítics mediocres que la seva inoperància perjudica el partit i ciutadans, no obstant això ‘duren i duren’ al seu càrrec, com l’anunci de les piles Duracell, són els polítics ‘paparra’ inútils per exercir una feina amb responsabilitat a una empresa privada, per aquest motiu s’aferren a la cadira.

Molts de debats són detestables i barroers, un mal exemple de comportament per a la ciutadania i que duen, per imitació, la tensió, la mala educació i l’agressivitat al carrer. Els polítics responsables del fet que això passi s’ho haurien de fer mirar i el partit els hauria de recriminar la seva actitud en lloc d’afavorir i defensar aquest mal exemple. Les coses es poden dir sense crits ni insults, exposant amb arguments el seu parer o proposició; aquesta actitud de dura confrontació amb innecessaris retrets i acusacions –moltes vegades irreals– no ens duu enlloc. A mi, particularment, em lleva les ganes de donar-los suport.

Fora de les nostres fronteres, un tràgic exemple del que no ha de ser ens ho donen Putin i Netanyahu, que amb el seu comportament inhumà són responsables de la mort de milers d’essers humans.