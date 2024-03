Deu haver algun error, confusió o inexactitud en la notícia que l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació, adscrita al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, ha sancionat amb 10.001 euros la batlessa de Ripoll, Sílvia Orriols, per uns comentaris sobre la immigració fets mesos enrere en un debat a la desapareguda 8TV. Tanmateix, hi hagi o no equívoc o poca precisió en la informació, sembla del tot increïble que una instància administrativa i sense intervenció judicial imposi multes, i d’aquest calibre, per unes declaracions fetes en un context i un format divulgatius, com és inversemblant que s’escurci d’una manera tan destralera un debat que afecta alguns aspectes del complex fenomen de la immigració però, molt més, al dret a la llibertat d’expressió. I encara resulta més increïble, tot plegat, en el present de la situació preelectoral a Catalunya, per la publicitat que suposarà aquesta sanció, si tira endavant, per l’argumentari del partit i les posicions que dugueren a la batlia a Sílvia Orriols el juny del 2023 i que s’han anat difonent amb èxit des que governa la capital del Ripollès.

Aquelles declaracions de l’aleshores regidora de Ripoll, el maig del 2022 a l’Opina Cat de 8TV, inclogueren esments als problemes que causa la immigració, sense cap referència a accions ni solucions concretes. Hi esmentà la misogínia i l’homofòbia que molta gent percep en sectors de la cultura islàmica, i en d’altres, comentà el perill que suposa l’extensió del salafisme en les mesquites i aventurà en to crític què s’esdevindria en una futurible «Catalunya islàmica», donant lloc al repetit titular, en les notícies sobre aquesta possible sanció, que alguns costums de la cultura islàmica són incompatibles amb els valors de la cultura occidental. Declaracions que, amb diverses intensitats i matisos, se senten repetidament a tota mena de mitjans i amb força contrasts ideològics, i que sovint conflueixen en el dubte si els valors de la cultura islàmica poden ser acceptats en les democràcies avançades. Mentre tinguem clars quins són aquests valors àmpliament compartits per les democràcies avançades, no hi ha motiu de preocupació per aquestes declaracions, ni per multar-les...