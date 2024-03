E l último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE: El comportamiento de la productividad en España, 1995-2022, diciembre de 2023) reafirma la conocida caída relativa del PIB per cápita de Balears desde 1995 hasta 2021, con un –11,4 %. Solo Canarias, que igualmente presenta una fuerte especialización turística, tiene una tasa negativa, pero muy inferior y del orden del –4,2 %. El resto de regiones ostentan crecimientos positivos que van del 45,9 % de Extremadura hasta un mínimo positivo del 19,2 % de la Comunidad Valenciana. Las Memorias del Consell Econòmic i Social de Balears (CES), desde sus inicios el 2001, ya destacan esta pérdida de la renta per cápita. El Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de Balears (2013-2017) del Govern acredita esta pérdida de renta per cápita para el periodo 1964-2011. En este caso, el punto de inflexión es 1985, ya que tomando como base 2008 y España valor 100, Balears se situaba, el 1964, con una renta per cápita un 31,4 % superior a la media española, y se elevaba hasta un máximo del 65,1 % el 1985. A partir de este año, el modelo de crecimiento insular entra en rendimientos decrecientes, hasta llegar a un mínimo que se sitúa, el 2011, en un 5,6 % por encima de la renta per cápita española.

Según el IVIE, esta dinámica relativa negativa de Balears respecto al resto de regiones se debe, en una primera aproximación, a que las islas son la comunidad autónoma que tiene, en el periodo 1995-2021, el crecimiento demográfico más alto de España –47,1 %–, mientras en crecimiento acumulado del Valor Añadido Bruto (VAB) real, con un 35,6 %, se ubica en la posición 13 entre las 17 autonomías. La diferencia de estos porcentajes explica su tasa negativa del –11,4 %. En una segunda aproximación al fenómeno de la pérdida relativa de la renta per cápita de Balears, el informe mencionado aporta datos sobre la contribución de los factores productivos al crecimiento del VAB real, en términos de medias anuales. En este punto, para el Archipiélago es del 1,37 %, tasa que se justifica por una contribución de la productividad del trabajo del 2,07 % –ojo: la segunda más alta por comunidades autónomas–, de la productividad del capital del 0,99 % –la quinta más elevada– y por la Productividad Total de los Factores (PTF), donde Balears tiene la tasa más negativa en el conjunto de las regiones, con un –1,70 %, seguida por Canarias con un –1,32 %. Por lo tanto, la variable que determina, con un porcentaje más alto, el crecimiento real del VAB en Balears es la productividad del trabajo. En relación a dar una hipótesis explicativa al comportamiento tanto negativo de la PTF en Balears y Canarias, el IVIE lo atribuye a la debilidad para mantener la capacidad productiva, hecho que en el caso de los dos archipiélagos está muy condicionado, sobre todo en Balears, por la estacionalidad turística y por el mayor peso del turismo en la contribución al PIB regional: entorno al 40 %. Este tema constituye un elemento clave en la discusión de los problemas sobre la evolución de la economía balear, en sendos terrenos: el del modelo de crecimiento; y en la negociación colectiva.