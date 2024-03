Si los analistas de la derecha no fuesen tan viscerales y a veces cortoplacistas verían que lo mejor que puede pasar es que vuelva Puigdemont. Que triunfe la ley de amnistía, que vuelva el President y que se pueda presentar a las próximas elecciones catalanas, que seguramente ganaría. Eso supondría que dentro de cuatro años Feijóo podría ganar holgadamente las españolas (si Ayuso no se lo come antes) y a lo mejor incluso le bastaría pactar con el President rehabilitado y con los vascos del PNV (que pueden perder las elecciones) para reinstaurar el status quo: un gobierno de derechas con concesiones a los nacionalistas vascos y catalanes para remarcar el hecho diferencial. Una derecha europea, moderada, sin Vox, sin Ayuso y con gallegos, vascos y catalanes cortando el bacalao. ¿Se dará cuenta Feijóo de cuál es la jugada y de que el mayor interesado en que vuelva Puigdemont tiene que ser el PP?