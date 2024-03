Mientras valoro si vender el iris para que lo escaneen, aunque este asunto se haya desvanecido antes de tomar una decisión, me preparo para la guerra; que no hay que descartar y hasta puede ser inminente aunque el lapso de tiempo para la inminencia sea de meses o años y seguramente no será lo mismo si el presidente de los Estados Unidos es Trump que si no lo es, es posible que si Trump es presidente, los Estados Unidos no sean un aliado para Europa, bueno también influirá el resultado de las elecciones europeas y si es mayoría la extremaderecha; mientras valoro ese asunto sin dejar el otro decido pasar pantalla -no doy abasto con Twitter- pues aunque es cierto que me he preparado unas patatas en una sartén donde todo se pega mucho, tampoco termino de tener muy claro si me interesa profundizar en ese informe con todos los trucos para evitar que eso, que las patatas se peguen, se sitúe al mismo nivel que otras decisiones que habría que tomar; y quien sabe si hasta opinar de ellas, ejemplo del horario de las cenas o de la Semana Santa pros y contras; ay qué días de pasión han estado pasando Armengol y Sánchez con eso de las mascarillas, según a quien leo imagino que están al caer, que tanto la presidenta del Congreso como el presidente del Gobierno caerán en nada, aunque ese otro dato que leo ahí me despista un poco; espero que no me suceda como con la polémica sobre si concursar en Eurovisión con una canción que dice «zorra, zorra, quiero ser una zorra», quiero decir que espero que la polémica dure un poco más; no puedo y no sé si se puede procesar tanta información, a veces me da por pensar que tanta información de todo hace que no me informe de nada, sobre todo cuando todo va en el mismo escaparate que, digo, en algún momento habría que ordenarlo, igual que poner un punto a este texto, no digo que un punto final pero...