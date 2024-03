El divendres, 8 de març, se celebra el Dia Internacional de la Dona, una jornada per commemorar la lluita per la igualtat de gènere i els drets de les dones. A Palma hi haurà dues manifestacions. Una convocada pel Moviment Feminista de Mallorca a les 19.00 hores -que partirà del parc de les Estacions amb el lema ‘Fortes, juntes i dempeus’- i l’altra convocada per la Coordinadora 8M Transfeminista -que començarà a les 18.00 hores a la plaça d’Espanya amb el lema ‘Foc al capitalisme, foc al patriarcat’-. Esperem que l’assistència sigui massiva. Hem de donar suport als moviments feministes per col·laborar en el seu avanç: cada passa endavant del feminisme és una passa enrere del masclisme. El feminisme no cerca la superioritat de les dones, el que vol és la igualtat en drets i oportunitats i també respecte a les seves decisions en els distints tipus de relacions. Dins els actes al voltant d’aquesta celebració està també ‘Paraules per la Igualtat’, que se celebra el dilluns 11 de març a les 19.30 hores a l’Obrador de Música de Marratxí, organitzat per Homes per la Igualtat-Mallorca, al qual estam totes i tots convidats. Homes i dones de reconegut prestigi dins els seus àmbits llegiran texts personals o publicats i poesies en favor de la igualtat o contra la violència de gènere, també hi haurà participació musical. És un acte molt emotiu amb gran participació. Paga la pena assistir-hi. Més que un acte poètic o literari, és un acte per conscienciar-nos i de rebuig de tot el que suposa d’inhumà i injustícia la desigualtat que fa una gran part de la societat per mor de pertànyer al sexe femení. La meva opinió és que la societat va avançant amb noves normes i lleis en favor de la igualtat, però certs sectors no avancen i també hi ha joventut que dissortadament està fent passes enrere en el que hauria de ser un comportament igualitari, fet que és necessari contrarestar amb una adequada educació igualitària a les escoles, posant més mitjans per a aquesta labor. Aconseguir la igualtat és una feina de totes i tots.