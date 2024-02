La gratificant efemèride dels vint anys de la inauguració del museu del Baluard, celebrada amb diverses activitats durant la setmana passada, en les que tots vàrem poder participar, m’ha fet recordar un fet trist: l’esforç de Guillem Amengual Matas de Son Pujolí (Algaida) per aconseguir que la seva immensa i única col·lecció de vehicles i objectes industrials es pogués mostrar a un museu. Més de vint-i-cinc anys de treball, esforç i grans despeses econòmiques per reunir centenars de peces de la nostra història industrial que no varen poder arribar al final desitjat. L’única col·laboració per part del Consell de Mallorca va ser fer una relació de totes les peces i col·laborar en l’ajuda de la publicació ‘L’home, la terra i la màquina’ la col·lecció de patrimoni agrícola i industrial de Guillem Amengual Matas, on sortien les peces més importants.

Vaig tenir l’ocasió de visitar la col·lecció, convidat pel senyor Amengual el mes de setembre de l’any 2010, a Son Pujolí. Acostumat a trescar per museus, aquest em va resultar molt diferent, un tema atractiu i poc conegut. A més de les moltes fotos que vaig fer, tot un seguit d’imatges em varen quedar gravades a la retina per l’impacte dels objectes allà guardats. Em va sorprendre la quantitat de peces aconseguides i després recuperades per ell mateix: tractors, camions, cotxes, trens i vagonetes, aplanadores de tots models, vehicles de tota casta i un fotimer d’objectes del més variat. La peça estrella era el primer camió dels bombers de Palma, un Hispano Suiza, que, amb molta feina, va deixar com a nou de trinca. Quatre anys més tard, el 21 de novembre de 2014, en Guillem ens deixava, sense haver-hi aconseguit el seu objectiu. Final immerescut per a una il·lusió i un esforç titànic. Tenim a Mallorca importants col·leccions i cap de les nostres institucions posa esment per comprar-les, segons m’ha confirmat un amic antiquari totes les col·leccions acaben fragmentades i venudes a la península o a l’estranger.