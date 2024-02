Hace tiempo que era evidente que esto de Vox no podía acabar bien. Cualquiera que tuviese alguna referencia sobre Idoia Ribas conoce perfectamente cómo se las gastaba ya en el PP cuando aspiraba a cargos públicos, pero cuando se le ha dado la portavocía de Vox en el Parlament, el asunto adquiere una nueva dimensión peligrosa para la estabilidad de la autonomía balear. No parece lógico que Ribas se levantase este lunes y decidiese unilateralmente que tenía que expulsar a la presidenta de Vox en Balears y al presidente del Parlament del grupo parlamentario, pero la portavoz no calculó bien sus fuerzas y ella también formará parte del grupo mixto una vez que la formación de Abascal la ha echado. A la espera de los informes jurídicos del Parlament, el grupo parlamentario de Vox parece que ha dejado de existir. Dos han sido expulsados por otros cinco que ya no pertenecen a Vox. Es decir, todos al grupo mixto. La mejor frase de este vodevil la pronunció el ‘número dos’ de Vox al calificar a los cinco diputados rebeldes de «sujetos». Nadie se cree los argumentos utilizados por Ribas y sus compañeros díscolos (o sujetos) para prescindir de De las Heras y Le Senne. Todo parece indicar que el tema en cuestión es el dinero que ingresa el grupo parlamentario, que no es un tema menor para todos aquellos que llegan a la política para lucrarse durante cuatro años. Debe saber Idoia Ribas que por el Parlament ya han pasado bastantes «sujetos» con los mismos intereses que tiene ella, que están muy lejos de defender los intereses de los ciudadanos de Balears. Más bien lo que quieren estos «sujetos» es defender un botín y poco más. A partir de ahora, dos consejos: a Negueruela, que deje de sobreactuar sobre «el peor episodio que ha vivido Balears» cuando todos nos acordamos de la destitución de Xelo Huertas bajo la presidencia de su querida Armengol. A Prohens, que ante el primer intento de coacciones de estos «sujetos», convoque elecciones a partir de abril. No es posible depender de este tipo de políticos que, sin ningún tipo de ideología, intentan desestabilizar de forma cutre la vida política balear. Y que no se le ocurra bajo ningún concepto elegir a Ribas como presidenta del Parlament. Los ciudadanos de Balears nos merecemos algo más.