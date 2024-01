Catalunya té competència exclusiva per establir, per llei, el marc d’acolliment i per a la integració social i econòmica de les persones immigrades, i per desenvolupar-lo amb polítiques pròpies.

Ho escric en present, no perquè reculli un acord recent entre PSOE i Junts, del que molts en diuen pestes, sinó perquè és dret vigent. L’article 138 de l’Estatut català, a més d’aquestes competències exclusives (sic), n’afegeix d’executives, com tramitar l’autorització de treball als estrangers. I garanteix a la Generalitat que participarà en les decisions de l’Estat sobre immigració amb transcendència a Catalunya.

La regla de la Constitució és que tot allò que ella no reserva expressament a l’Estat, s’ho poden atribuir les CCAA en els Estatuts, com és el cas. L’Estatut és una llei de l’Estat, de 2006, ratificada en referèndum. L’art. 138, com gairebé tots, fou impugnat pel PP. I el Tribunal Constitucional... el va salvar. Així que Catalunya ja té competències en immigració, no totes, certament. I la Constitució preveu que l’Estat n’hi podria delegar més. Les té, però no les pot exercir. Falta un detall políticament menor, tècnic: la transferència. Que és obligatòria, però l’Estat s’hi resisteix.

Mentrestant, els sois disants constitucionalistes criden indignats que complir amb el repartiment constitucional, complir amb els Estatuts, és inconstitucional. Per cert, no riguen (ni plorin), per favor, però també el nostre Estatut atribueix competències exclusives a les Illes Balears en matèria d’integració social i econòmica de l’immigrant (art. 16). Tanmateix, pareix que la nostra Presidenta no les vol, tot i que fa bon convenir que és una matèria cabdal per a la cohesió d’una comunitat política, però Prohens troba que millor que se’n cuidi l’Estat, i sobretot, sobretot, que no ho facin els catalans. Els bascos, en canvi, recorden que fa anys que ho reclamen... i que és al seu Estatut. En el nostre, també s’hi diu que exercirem les competències executives en immigració que ens atribueixi l’Estat. Per ara, cap. Com diu que tendrem policia, gestionarem l’administració de justícia, les presons o que podem participar en la gestió dels aeroports.