Me encantan las «gloses». Desde pequeña he disfrutado en los combates de «glosadors». Me he reído y me he emocionado con el poder de sus palabras, la agilidad de sus métricas, la gracia de la improvisación y el mérito de la experiencia. Son una riqueza importantísima de nuestra cultura, más viva que nunca cuando ellos inventan versos.

Sé además que un buen «glosador» tiene que sacar punta de temas conflictivos, lanzar puyas con gracia, y no temer ser políticamente incorrecto. Sin embargo, siempre hay límites. Es decir, un «glosador» puede criticar lo que es criticable, aquello que conoce bien y con lo que no está de acuerdo. En un acto público, no puede dejar títere sin cabeza ni hacer ataques personales contra personas que NO lo merecen. Sucedió en el acto que daba salida a las fiestas de San Sebastián, en Palma. Actuaba Madò Pereta como maestra de ceremonias para dar el «sus» a la alegría de los festejos. Estaban también las «glosadores» que criticaron acertadamente la situación del catalán en nuestra tierra, pero que se equivocaron de lleno al criticar gratuita e injustamente a Madò Pereta. Quiero decirlo alto y claro: Joan Carles Bestard, quien da vida a Madò Pereta, es un magnífico actor. Madò Pereta es uno de los numerosos personajes que interpreta, lleno de gracia, humor, y ternura (quizás por esa razón triunfa entre adultos y niños). Este actor, que tiene una larga trayectoria de trabajo y superación, ha conmovido a centenares de espectadores con sus interpretaciones, tanto cómicas como dramáticas, en teatros de Palma, Barcelona, Madrid o el Festival de Mérida, por poner algunos ejemplos. Es un actor con incontables matices que domina con profesionalidad y esfuerzo constante. Por qué le atacaron sin clemencia las «glosadores»? No encuentro respuesta. En cualquier caso, si fue por motivos personales o por desinformación, no me vale. Las «glosadores» tienen que ser conscientes y responsables de lo que dicen. Los versos no lo justifican todo. Ni la falta de respeto ni el descrédito de buenos profesionales.