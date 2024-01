El titular de portada de diumenge passat en aquest diari era ben eloqüent: «Balears, a la cua en inversió en sanitat i educació». Que és com dir: «Balears, a la cua en benestar present i futur», perquè la salut és el present i l’educació el futur. Coses, per cert, que la immensa majoria de la gent s’ha estat desitjant aquests dies de Nadal: «salut i molts d’anys». Segurament, els responsables dels Pressuposts de la Comunitat i els que, des de la penombra, els han inspirat, també s’hauran felicitat en aquests termes de present i futur, o semblants (al cap i a la fi, la nostàlgia no és el desig de tornar al passat, sinó de portar un cert passat al present i, mentre la nostàlgia aguanti, de perpetuar-lo).

Qui governa una Comunitat hauria de pensar prioritàriament en el més important del present, com és la salut, i en allò que és la major inversió de futur, l’educació. Però, qui governa en realitat aquesta Comunitat? Els membres del govern o els socis imprescindibles que, des de la confortabilitat de la no participació en l’executiu, imposen tots els seus criteris? Qui governa aquesta Comunitat, els titulars de les conselleries, o els poders que en la penombra dicten el guió? Sigui com sigui, és una mala notícia estar a la cua en inversió de present i de futur. Els ciutadans ho pateixen avui i la societat se’n ressentirà demà.