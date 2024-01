Els nins del 2024 saben perfectament que el blackface és racista. Per això, per a promocionar la màgia de la xenofòbia, l’Ajuntament de Madrid (Partit Popular) ha donat el paper de Baltasar a un home blanc amb la cara pintada i no a cap dels 100.000 negres que hi viuen. Al parvulari, tots els menuts saben que si fiques un punyal a la columna vertebral d’un animal, el fas patir. Per això l’Ajuntament de Sevilla (PP) ha vestit al rei Baltasar de torero i també li han donat el paper a un blanc amb la cara embatumada. Xenofòbia i zoofòbia pel mateix preu.

Fa deu anys, València va recuperar la Cavalcada de les Magues de gener, una tradició nascuda a la República amb tres dones protagonistes: Llibertat, Igualtat i Fraternitat-Sororitat. Però l’ajuntament valencià (PP i Vox) enguany l’ha prohibida. Si haguessin estat tres homes amb la cara pintada anomenats Xenofòbia, Zoofòbia i Masclisme, no ho haguessin censurat. La llegenda de Jesús té origens pagans i celebra que l’eix de la terra comença a inclinar-se de nou cap el sol. Els tres mags pareixen per primer pic a l’evangeli de Mateu com a «tres mags que venien d’Orient». Va ser el cristianisme qui els va convertir en reis per evitar lligams amb la bruixeria. Avui, en lloc d’or, encens i mirra, els tres mags durien pèl·lets, unes bolletes que serveixen per a fabricar botelles o bosses de plàstic. Així, remarcarien que no és normal que tots els humans orinem microplàstics i se’n trobin a l’esperma. Ens farien veure que els creixents problemes d’infertilitat són un crit d’atenció massa fort perquè els governants continuïn submisos a Ecoembes (formada per CocaCola, Danone, Campofrio, Nestle...). També denunciarien que continuen arribant milions de pèl·lets a la costa de Galícia després de l’accident d’un vaixell. Allà, la Xunta (PP) continua sense activar el pla territorial que permet la intervenció de l’estat i deixen la catàstrofe en mans de voluntaris. Vint-i-dos anys més tard, són igual de maldestres que amb el vessament de petroli del ‘Prestige’. Si ha de sortir qualcú a banalitzar-ho en pla «son unas bolitas de plastilina», que tengui la decència de fer-ho amb la cara pintada i vestit de torero, com marca la tradició al Partit Popular.