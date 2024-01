L'Estat espanyol ha gastat 2.000 milions per tornar ser l’accionista majoritari de Telefonica, 25 anys després d’haver-ne venut les accions en aquella onada finisecular de privatitzacions. No és que ara reivindiqui la gestió pública, sinó que se’ns diu que, com que és una empresa estratègica, ha de moure peça perquè segueixi essent espanyola. De capital espanyol, s’entén. Pel que sembla, li era i li és igual si és de persones públiques o privades, físiques o jurídiques, lo important és que siguin espanyoles.

Pensàvem que aquesta mena d’interessos estratègics se preservaven des de la política i les regles de mercat, essencialment europees, però se veu que el govern confia més en títols de propietat i en el patriotisme (estatal) dels capitalistes. A diferència de l’operació del rescat bancari, amb 40.000 milions públics perduts, l’Estat serà propietari de Telefonica. La qual, tanmateix, seguirà essent privada, i s’estalviarà les cotilles que la normativa estatal imposa a les empreses públiques, per contractar, per exemple, o per fixar sous, que fa anys que estan pràcticament congelats, quan el CEO de Telefònica guanya 7 milions/l’any. Bon motiu de reflexió sobre la regulació pública de les activitats estratègiques i els serveis (públics) essencials, sobre quina administració ha de garantir què, sobre quan escau una gestió pública directa o quan és preferible la privada, o quin model de gestió és més eficaç, o més escaient als interessos públics, el burocràtic o l’empresarial. Govern, del grec kyverno, vol dir dur la nau, el timó. Remar és un altre mot. També constatam interessants moviments neo-municipalitzadors, quan pareixia que havien caigut en l’oblit, en els menyspreu, les conquestes del socialisme municipal, dels laboristes britànics del XIX o de la doctrina italiana de principis del XX, en la lluita per serveis públics universals a preus assequibles, amb ajuntaments a l’avantguarda. A Espanya, compleix cent anys l’Estatut municipal que normalitzà la «municipalització» de serveis, malgrat fos amb les tuteles centralistes de la dictadura, de l’espanyolisme en general, que desconfiava, i desconfia, de l’autogovern, i és al·lèrgic al principi de subsidiarietat.