Fa uns dies, Catalina Cunill, directora del menjador social Zaqueo, em va convidar a passar una estona al local on reparteixen el menjar; volia que conegués la problemàtica i la feina que fan i si calia, donar una mà. Quan vaig arribar, al carrer ja hi havia una gran cua de gent esperant recollir el sopar i a l’interior una gran activitat preparant les racions a repartir.

Cal passar pel menjador social de Zaqueo de la plaça Mercadal per ser conscients que poder menjar cada dia és una dificultat per a molts veïnats nostres i sense sostre que viuen als carrers de Palma. Les bosses que es repartien entre les persones sol·licitants consistien en una fiambrera amb samfaina i un bon tros de truita de patata, dues llesques de pa, fruita i per postres pastís dolç. El menú varia segons els productes aconseguits i la quantitat. A vegades hi ha doble ració de postres o fruita. Si han rebut donacions de sabons i altres productes higiènics, es distribueixen fins a acabar-los. Aquest dia es repartien entre les dones tampons i compreses.

Zaqueo, col·lectiu que ajuda a la gent necessitada, va néixer el febrer de l’any 1998 -enguany fa vint-i-cinc anys- per donar aixopluc durant la nit a toxicòmans, marginats i indigents. Al llarg dels anys, varen anar afegint serveis. Actualment, amb la gran quantitat de gent que sol·licita aliments diàriament, la seva activitat es concentra en repartir menjar. Abans de la COVID es repartien de setanta a vuitanta racions de menjar diàriament, després de la pandèmia va passar a dos-centes-cinquanta racions; en aquests moments es reparteixen al voltant de dues-centes.

Si tens la possibilitat d’ajudar aportant aliments, com a voluntària o com a voluntari, fes-ho. Col·laborar amb Zaqueo és ajudar a la gent que per circumstàncies socials o personals no han tingut la sort que hem tingut nosaltres. Zaqueo, a l’igual que altres col·lectius, fa de franc una feina que hauria de fer l’Administració pública. Això fa que les institucions s’estalviïn un munt de sous, estalvi que haurien de revertir en tots els grups i associacions com: Zaqueo, els caputxins, Tardor, Mallorca sense Fam, SOS Mamás, Cruz Roja, Siloé, Minyones... i un munt més, que treballen perquè tothom pugui menjar cada dia.