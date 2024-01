Vaig llegir, al diari El País, un extens article de l’historiador jueu Yuval Noah Harari, autor del famosíssim llibre Sapiens, que es titulava: «El món ha de conservar un espai per a la pau». Era la vida i la guerra vista des del costat jueu, matisada si tant voleu, però amb cap al·lusió a la catàstrofe que Israel està ocasionant al poble palestí. Per a Harari, Hamàs és el culpable de tot el que succeí el 7 d’octubre de 2023, dia en que els israelians havien de fer una festa fent volar estels a la frontera amb Gaza. Hamàs atacà i assassinà civils, no soldats, torturant-los i fent-ne publicitat. És ver que Harari és conscient de que Hamàs no és com la OLP i que no es pot equiparar al conjunt del poble palestí. Voldria que l’objectiu de la guerra de Gaza quedàs clar, segons ell: «Desarmar Hamàs i desmilitaritzar la Franja perquè així els civils palestins puguin viure dignament i els israelians puguin viure sense por, prop de la frontera».

El fets però el desmenteixen. L’estratègia militar d’Israel des de 1950 sempre ha estat la mateixa, una represàlia massiva i desproporcionada. Israel, n’hem de ser conscients, acabarà ocupant militarment Gaza, cap altre pla és factible. La guerra és convertirà en guerra de guerrilles i encara que aconsegueixin matar al líder de Hamàs, Yahya Simwar, Hamàs no són tots els palestins, és veritat, però està molt arrelat en la població civil. Tot té difícil solució. I a Europa, què? A Europa resulta que la guerra ha atiat la islamofòbia deguda a la immigració i els partits d’extrema dreta –provocadors d’odi racial i negacionistes de l’Holocaust– han agafat la bandera contra l’antisemitisme. Això és el millor exemple de com la guerra entre Israel i Hamàs es projecta dins les democràcies europees: com una guerra de civilitzacions. Santiago Abascal, el líder espanyol de Vox, va anar a Israel a recolzar Benjamín Netanyahu. Paradoxa? Sí, però el perill més gros és que la ultradreta contamina la dreta, com ja està passant, en aquesta qüestió. És ver que el president francès Macron ja va advertir «que no s’havia de confondre el recolzar els jueus amb el rebuig als musulmans», vegent a tots els ultradretans a les manifestacions a favor d’Israel. Però Macron endureix la legislació sobre immigració, cosa que es veu com una concessió a la ideologia ultra de Marine Le Pen. Ara ja, per ser ciutadà alemany a Saxònia-Anhalt, farà falta un compromís escrit sobre el dret de l’estat d’Israel a existir. El tema de la immigració ocuparà un lloc central en el futur de les polítiques europees. «Els francesos primer» sona a la mateixa cançoneta de l’America First de Trump i al ‘Brexit’ anglès. En definitiva: Europa per als europeus. Els polítics d’ultradreta parlen «d’invasió dels refugiats» i els conservadors... i socialdemòcrates, assumeixen en part l’agenda i el discurs ultra. Ha passat a Suècia i a Holanda. I a més països europeus. I ara la Unió Europea ha signat un pacte migratori que algú contempla com una cessió també als extremistes. El conceptes de la identitat europea atacada pels immigrants i la teoria del ‘gran desplaçament’ provocat per ells guanya adeptes. Matteo Salvini, a Itàlia, ja prepara així la seva campanya a les eleccions europees de juny: ‘Pel renaixement d’Europa’. Cada pic que un partit d’ultradreta creix, també a les Illes Balears, els nostres intel·lectuals orgànics es demanen: què està passant? Idò això, ancorats en el passat ens domina el neguit, contemplam amb molta ansietat tot el que està passant, incapaços d’imaginar el futur.