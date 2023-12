La presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado, la socialista Francina Armengol, reunió a los medios de comunicación este miércoles para felicitar las fiestas. En su mensaje, Armengol dijo que sin medios de comunicación, sin periodistas comprometidos con su oficio, y trabajando en condiciones dignas, la democracia plena no es posible. Sin duda, bellas palabras de la presidenta del Congreso en estos días tan importantes para hacer balance y proponerse nuevos retos de cara al futuro. Pero lamentablemente Armengol no se cree lo que dice. Porque Armengol ha obviado el veto que durante dos años han sufrido los medios del Grupo Prensa Pitiusa, Periódico de Ibiza y Formentera y TEF, precisamente por estar comprometidos por la verdad y por tener una visión crítica frente al relato oficial. A Armengol no le gustó nada, por ejemplo, que Periódico de Ibiza publicase las conversaciones del ‘caso Puertos’ que la implicaban a ella y que provocaron la imputación del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz.

Si Armengol está tan comprometida con la verdad, ¿no hubiese sido lo más oportuno que evitase que un miembro de su Govern se dedicase a llamar a empresas privadas para pedirles que dejasen de publicitarse en el periódico y que ella no podía controlar? ¿Pensaba Armengol en que lo mejor era ahogar económicamente al Periódico de Ibiza para que cerrase, pese a ser un medio comprometido con la verdad y, sobre todo, con sus lectores? ¿Estaba al corriente Armengol de que ningún alto cargo de su partido acudía a los debates que semanalmente se organizaban en TEF a pesar de ser invitados para expresarse con total libertad? ¿Sabe Armengol que el alcalde de Ibiza acudía personalmente a la obra más importante que se ejecuta ahora mismo en la capital pitiusa para boicotearla por el simple hecho de que la constructora está vinculada al propietario del grupo de comunicación? ¿Es así como la tercera autoridad del Estado entiende el papel de los medios? ¿O realmente solo le interesan aquellos que la elogian y desprecia a los que no lo hacen? Los lectores de Mallorca deben saber que el PSOE ibicenco llegó a atacar a Periódico de Ibiza por una noticia veraz y contrastada cuando el alcalde de Ibiza intentó de forma despótica que le quitasen una multa en zona azul. Incluso la Asociación de Periodistas se posicionó a favor de la periodista que la publicó frente a los ataques de la dirección socialista para evitar que se informase con la libertad que, al parecer, tanto le gusta a Armengol, como también se comprobó con el episodio del Hat Bar, que intentó tapar con todos los medios a su alcance.