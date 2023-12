Mientras padecemos una emergencia habitacional que preocupa, y mucho, a los ciudadanos, en nuestra capital, la crisis se acentúa como consecuencia del fracaso normativo al no poder contar con un Plan General debidamente desplegado.

Y es que Palma precisa, de manera urgente, de un Plan General desplegado por un Plan de Ordenación Detallada (en adelante POD) acorde a esta nueva normativa urbanística que le permita ser capaz de afrontar y dar respuesta a los retos demográficos actuales y los que todavía están por venir.

El caos normativo que vive Palma en la actualidad es un claro ejemplo de porqué los políticos deben consensuar y aplicar las normativas urbanísticas municipales pensando en el ahora, pero, sobre todo, en el mañana. Anunciar y aprobar textos normativos tan importantes no pueden (o no deberían) convertirse en propaganda electoral pues sus devastadoras consecuencias las padecemos todos. Se trata de normativas muy farragosas con tramitaciones que pueden llevar varios años, por lo que es muy importante no cometer errores que nos devuelvan a la casilla de salida.

Entonces, ¿qué es el POD? Es la normativa que define y despliega el propio Plan General. Por lo que el POD siempre debe ser consecuencia del Plan General y no viceversa.

¿Por qué es necesario contar con una aprobación urgente de un POD? el Plan General de Palma es el documento marco que define el futuro urbanístico de la ciudad para las próximas décadas y define las líneas maestras del urbanismo de nuestra capital. Sin embargo, para su correcto despliegue normativo, precisa de la aprobación coordinada del llamado POD. Para un correcto funcionamiento, ambos textos deben trabajar en binomio, esto quiere decir que deben definir los mismos conceptos, deben desarrollar las mismas ideas y deben trabajar con los mismos parámetros. En definitiva, deben hablar el mismo idioma. Es inconcebible desarrollar una norma del año 2023 con otra que cuando se aprobó (hace más de 20 años) este Plan General no existía.

El Plan General es el director y el POD la orquesta. Sin una buena conexión entre ambos, sólo obtendremos ruido.

Es por ello que, ahora, el único objetivo del urbanismo palmesano debe ser dotar a nuestra ciudad de seguridad jurídica y paliar las consecuencias de este ruidoso y poco melódico descarrilamiento normativo.