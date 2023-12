Com s’ha de qualificar la feta d’un tipus que arriba a la Cimera Mundial de Clima, a Dubai, en un jet privat (a la vora d’un altre jet del seu primer ministre, d’un altre del ministre d’Exteriors i del vol comercial en què viatjaven la secretària d’Energia i el seu nombrós equip, tots pagats amb diners públics) i baixat de l’avió discurseja sobre els riscos del desastre climàtic al crit: «La nostra supervivència està en perill»? Doncs és ben clar: ho ha tornat a fer! No té gaire importància que l’autor d’aquesta fanfarronada hagi estat el rei anglès Carles III, un tipus que té milers de servents que malbaraten energia inútilment, com fa ell mateix, per honorar s’altesa, tot i que si aquestes paraules les hagués amollat altre personatge que sumàs la fatxenderia del jet a l’aversió a la ciència i els privilegis fiscals la resposta hauria estat com a mínim audible. Escoltar Carles III, o qualsevol rei, alliçonant sobre la catàstrofe climàtica és tan insofrible (i provocador) com escoltar el Vaticà parlant de Galileu, o com escoltar aquest monarca parlant de la necessitat de pagar impostos, des de la seva excepció fiscal secular, com també ha tornat a fer. En el mateix discurs d’inauguració de la COP28 tingué la barra de recomanar que es reguli el «flux de finances» per afrontar les pèrdues i les migracions causades pels desastres climàtics, segurament perquè els monarques disposen d’una ciència especial per alliçonar al personal, inclosos els científics, que desplega unes prèdiques tan buides com contràries a la lògica. Efectivament, «La nostra supervivència està en perill», però no només per les desenes de tones de gasos d’efecte hivernacle generats pels jets pagats amb diners públics dels dirigents que han viatjat a la Cimera de Dubai (afegits als dels vols comercials, perquè la mateixa cimera es podria fer sense viatges): també per les actituds tibades d’aquest Carles III i per la broma de fer la trobada en un gran productor de petroli. Afegeixin que el grup de països més forts han pactat incrementar un 30 % l’energia nuclear fins el 2050, el negacionisme dels amfitrions i que l’eminent Froilán Marichalar forma part de l’organització i abraçarem el sarcasme de tot plegat.