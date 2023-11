Esto del preparacionismo (survivalism) es un vetusto movimiento social, naturalmente de origen norteamericano y británico, que se inició allá por los años 50 del pasado siglo, en plena guerra fría, y cuyos pirados adeptos, tan emprendedores como acojonados, se preparaban constantemente para sobrevivir al colapso final (atómico, teológico, desastre natural), que la narrativa posapocalíptica del momento preveía próximo, mediante la construcción de refugios autosuficientes, almacenamiento de suministros, vituallas, armas y manuales de supervivencia. Prepper, se llamaban esos previsores preparacionistas, y aunque creíamos que el movimiento ya estaba extinguido ante la demora del fin del mundo, resulta que no, que incluso ha rebrotado vigorosamente (en EEUU, claro está) al añadir a los viejos apocalipsis el climático, las pandemias, el energético, el apocalipsis zombi y, cómo no, el de la inteligencia artificial. Lo que obliga a preparar los refugios con nuevos pertrechos, agua en cantidad, armamento sofisticado, mochilas de emergencia, medicamentos y combustible. Mucha preparación, en definitiva, la nueva edad de oro de los prepper con afán de supervivencia. Me enteré de casualidad a través del gran genio tecnológico del momento, Sam Altman, que tras ser despedido de su empresa y fichado por Microsoft, volvió a ser CEO de OpenAI por aclamación popular y exigencia de los inversores. La inteligencia artificial es él, y aunque siempre nos pareció que tenía aspecto de capullo, por una entrevista sabemos que es un capullo prepper. «Soy un prepper», dijo. «Tengo armas, oro, yoduro de potasio, antibióticos, baterías, agua, máscaras antigás y un rancho en el sur de California». ¡Yoduro de potasio! Para combatir la radiación, se supone, porque para fotografiar el fin del mundo no será. Eso sí que es un preparacionista del copón, un superviviente radical. No cita en su refugio equipos cibernéticos autosuficientes, con inteligencia artificial y algoritmos de supervivencia, pero se le suponen. Está preparado. Y si Altman es un prepper, no hay duda que el preparacionismo es la ideología del presente. Sólo falta que llegue de una puta vez el apocalipsis. Cualquiera de ellos.