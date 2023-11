El passat dijous, 23 de novembre, el Consell de Mallorca va viure l’aprovació inicial dels seus primers pressupostos de la legislatura del canvi. Paral·lelament, el calendari mundial marcava que aquest mateix dia era el Dia Internacional de la Paraula amb l’objectiu d’assolir el diàleg i la pau entre les nacions. Per al Partit Popular aquesta és una especial commemoració, entenent que en aquests temps polítics complir amb la paraula donada és clau per la confiança amb la ciutadania, i així ho va fer el president Galmés amb unes partides que fan palpable la paraula donada a les famílies mallorquines. Des del Partit Popular sempre hem estat ferms defensors de les famílies, la igualtat, la diversitat i, per damunt de tot, lluitadors actius contra la violència de gènere. Per això, hem augmentat en 300.000 euros més la partida de la Direcció Insular de FamÍlies. Això és complir amb la paraula donada. També s’han creat dues partides noves, relatives a subvencions com els Premis Mallorca «Família per la igualtat», que premiaran estratègies artístiques i comunicatives en l’àmbit familiar en favor de la igualtat, la diversitat i la prevenció de violències masclistes. També impulsarem i donarem suport a projectes de conciliació, corresponsabilitat i de sensibilització. Això també és complir amb la paraula donada. Entorn al 25N també són uns pressupostos que donen suport a la lluita contra aquesta xacra violenta que no es detura. Per això, tenim una estratègia local per la igualtat, així com diferents accions de suport. Un dels nostres objectius és millorar la campanya NO I PUNT! i fer-la arribar a tots els municipis, sense discriminació, ampliant-la amb campanyes específiques que donin suport real a les famílies i, sobretot, que perdurin de cap a cap d’any. Això també és complir amb la paraula donada. Aquests pressupostos representen totes les famílies, sigui quina sigui la seva condició. Perquè dins les nostres polítiques hi cap tothom. Com a mare fadrina que som, tenc ben present la importància de la conciliació familiar i conec la necessitat d’afavorir polÍtiques de conciliació on tots els membres juguin un paper protagonista de corresponsabilitat. Per tal de resoldre aquesta situació, crearem un programa socioeducatiu per al canguratge, accions de bones pràctiques, serveis d’informació, orientació, assessorament i mediació familiar, així com diferents activitats formatives per a tots els diferents models familiars. Perquè el nostre propòsit és donar la paraula a totes les veus a través de polÍtiques de participació, com serà per exemple l’organització del I Congrés LGTBI+ a Mallorca. Això també és complir amb la paraula donada. Estam davant un compromís ferm per aprofitar el 100% del finançament de tots aquests projectes. A diferència de la irresponsabilitat de l’anterior Govern que va deixar perdre 800.000 euros amb la no-creació dels serveis d’atenció integral de 24h a les víctimes d’agressions sexuals, prioritzarem que aquest centre de crisi sigui una realitat, tot i les dificultats heretades, perquè volem protegir totes les dones, nines i al·lotes fent polítiques realment efectives. Això també és complir amb la paraula donada. Per tant, el passat 23 de novembre vàrem celebrar el Dia Internacional de la Paraula amb una mirada tangible, autèntica i genuïna cap a la situació real de les famílies mallorquines. Va ser la vertadera mostra que el president Galmés governa un Consell de Mallorca lliure i valent i que, per damunt de tot, està complint fidelment amb la paraula donada.