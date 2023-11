La darrera gran estrella a còpia d’aconsellar a famosos músics i famosos polítics és una astròloga, coneguda com Madame Mela, que ofereix una màquina generadora d’horòscops; els argentins acaben de triar com cap d’estat un tipus que diu que es comunica amb el seu ca mort i n’obté orientacions i ànims; a les concentracions ultres a Madrid, i a d’altres llocs, sovintegen aquests dies ciutadans resant enmig del carrer, alguns dels quals expliquen públicament que l’oració és la solució dels conflictes polítics (sense concretar) i a més que Déu no tan sols té una nacionalitat concreta sinó que ells saben quina és; un portaveu de l’exèrcit israelià, entre altres fonts, ha reconegut que el fonamentalisme sionista s’ha instal·lat majoritàriament en moltes unitats, i no cal recordar el paper que l’extremisme religiós juga en el seu enemic, Hamàs; i als Estats Units, una de les pàtries del fonamentalisme malgrat els propòsits de la seva Constitució, més de 50.000 persones pelegrinaren només el passat Memorial Day per observar les restes d’una dona morta fa anys, perquè s’ha escampat que les restes es mantenen relativament incorruptes tot i que els especialistes han assegurat que això és un fenomen relativament freqüent.

N’hi hauria més, d’aquesta mena de notícies diguem-ne preil·lustrades i extravagants, que dia rere dia i sense cap tendència a la baixa ocupen els mitjans, teòricament i tradicionalment, informatius. No les desgrano per proposar cap censura, i que cadascú cregui el que vulgui o pugui sempre que no perjudiqui ningú (i que en pagui les conseqüències, cal afegir cada dia amb és urgència). Està molt bé que algú es folri fent-li cartes astrals a Bad Bunny, a J. Balvin i a Ricky Martin, que les deuen pagar a preu d’or, i també que aquesta Madame Mela vengui el seu llibre, No ets tu, és el cosmos. Guia astral per navegar aquesta (sic) vida tan intensa, però ¿cal que aquesta mena de notícies s’incorporin enmig de qualsevol mena d’informació, tant en la secció de política com de música o economia? ¿No seria més intel·ligible, i intel·ligent, emplaçar-les en una secció especial, avisant que aquests afers no poden ser tractats racionalment i que oblidar-ho suposa afegir llenya al foc?