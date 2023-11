Qué cierto es ese dicho de «cada loco con su tema». Seguramente todos estamos de acuerdo en que España tiene muchos problemas. El mayor de ellos es el desempleo, una enfermedad grave que ningún gobierno ha sabido curar en más de medio siglo. Los bajos salarios y pensiones es otro, aunque se han dado pasos adelante. La falta de un tejido productivo moderno y competitivo es, a la postre, el quid de la cuestión. Luego están asuntos más concretos que, si se piensan, están todos relacionados con esa falta de financiación que nos acucia: la sanidad, la vivienda, la inmigración irregular, incluso el feminicidio, porque ¿cuántas mujeres se pondrían a salvo si económicamente pudieran hacerlo? Más allá asoman ‘problemas’ de tipo político o ideológico, como el uso de las lenguas minoritarias, la unidad territorial, las aspiraciones soberanistas de algunas regiones… y ahí es donde aparece el «cada loco con su tema», porque en Algeciras creen que lo «prioritario» para el nuevo gobierno que presida Pedro Sánchez debe ser la reclamación de Gibraltar. Ja, ja, ja. Río por no llorar. El alcalde, que también es senador, por supuesto del PP, se escuda en la situación de los diez mil lugareños que deben desplazarse al Peñón a diario para trabajar y, claro, eso el Estado lo tiene que solucionar. Es decir, el problema no es que él y todos sus predecesores hayan sido incapaces de dar empleo a esos vecinos, lo grave es que el Reino Unido tiene ahí un enclave que, francamente, no le importa a nadie. Salvo a quienes no saben lo que es un problema de verdad y se dedican a fantasear con chorradas imaginarias. No piensa este alcalde que, cuando el Peñón sea español, esos diez mil trabajadores también acabarán en el paro.