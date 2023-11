A la tardor, un dels fenòmens meteorològics per excel·lència és el vent. Sobretot a la Serra de Tramuntana i a Menorca arribam a tenir ratxes de vent que superen els 100 km/h i els que vivim en aquests indrets en som ben conscients amb les nits que hi passem.

Però a nivell energètic, què li passa al vent a les nostres illes? Balears és la comunitat autònoma on hi ha menys potència instal·lada d’energia eòlica, en total 3.6MW, lluny de la penúltima comunitat que és Cantàbria amb 36MW. A més, tota aquesta potència està a un sol lloc, al parc d’es Milà a Menorca. Darrerament aquest ha estat notícia perquè després de pràcticament 20 anys en funcionament (més o menys la seva vida útil) ha tingut problemes de producció i de manteniment a l’hora que el Consell no ha estat capaç d’armar un pla de repotenciació del propi parc amb fons europeus que es destinaven precisament a això.

L’energia eòlica és una de les energies que més complementen a la solar fotovoltaica per generar electricitat. A banda que genera energia al voltant del doble d’hores que la solar, la genera normalment en hores on la solar és més reduïda, tant de forma diària (genera més a la nit) com anualment (genera més a la tardor i l’hivern). És per això el títol de l’article. Balears no té un gran recurs eòlic però si que es apte en alguns indrets de Mallorca com el llevant de l’illa (a banda de la Serra de Tramuntana o el Parc Natural de Llevant, que no poso sobre la taula per la seva especial protecció) i també a l’illa de Menorca així com en el seu litoral de gregal.

La falta de projectes doncs, respon a la negativa d’algunes administracions des de fa anys a la instal·lació, ja no només de molins, sinó d’estacions de mesura per a valorar de forma més acurada aquest recurs eòlic. Com no podia ser d’altra manera, l’escull paisatgístic és un dels més grans, referents a que ataquen el paisatge bucòlic, tant a terra com a la mar. És clar que s’han d’evitar llocs d’especial protecció ambiental com els que he anomenat i d’altres com corredors migratoris d’aus o espècies marines, és clar que s’ha de pactar amb el territori el lloc, el retorn econòmic i la seva mida, però hem d’apostar també per altres tecnologies que no siguin només la solar fotovoltaica.

Actualment, amb l’aprovació del Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim a Espanya i amb l’evolució tecnològica dels aerogeneradors, s’està reactivant l’interès de poder desplegar energia eòlica a les nostres illes. Hem de ser capaços de generar el debat i el consens necessari per establir les millors zones per al seu desplegament per a obtenir una major sobirania energètica i diversificar la nostra aposta de renovables. Mallorca i Menorca han de liderar aquesta carrera, ja que el seu recurs és millor que el de les Pitiüses.

Necessitem renovables i necessitem accelerar el nostre ritme d’implantació d’aquestes energies. Tot i reduir el nostre consum energètic, seguirem necessitant energia. Aprofitem tots els recursos, de forma consensuada i amb seny.