Quasi tot el millor que ha dit l’home ho ha dit cantant. Quasi totes les millors paraules no han estat escrites i llegides, sinó dites i escoltades. Quasi tot el millor que ha dit l’home ho ha dit a l’uníson. Quasi tot el millor que ha dit l’home ha estat superat pel seu silenci. Quasi tot el més profund que l’home ha dit quedà registrat en llengua grega. Quasi tota la millor música la signà un sord.

No sols això, sinó també això altre: Quasi tots seríem millors si no pressuposéssim que ja ho som. Quasi tots els homes que arribaren a ser excepcionals, després pujaren de nivell i foren normals. Quasi totes les mentides se venen diligentment ensucrades. Quasi tots els llibres voluminosos serien millors si fossin més curts. Quasi totes les intervencions dels parlamentaris evidencien més la ideologia del partit al que pertanyen que la voluntat popular que representen. Quasi tots els qui venceren una guerra, perderen abans moltes batalles. Quasi tots els convençuts per altre, s’auto-convenceren de tot el contrari. Quasi tots els professors haguessin triomfat en educació si haguessin preparat prèviament la lliçó que anaven a ensenyar. Quasi totes les millors condicions per portar avant un bon projecte no es donen mai. Quasi tot el més lluminós s’ha vist de nit. Quasi tots els que asseguraven tenir superioritat moral han acabat pèssimament.