Isma Juárez és un crac de Cala Millor que fa feina en castellà de ‘El intermedio’. Fa poc, el convidaren a ‘La ruïna’, un podcast d’èxit fet en castellà per dos catalans, Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull. Més casos de comunicadors joves catalans triomfant en castellà: Quim Domenech, Sandra Sabatés, Anna Simón…

La mallorquina Vicky Luengo va néixer l’any 91, un abans que Juárez, i triomfa fent teatre, pel·lícules i sèries en català i castellà. La llista d’actors catalans nascuts als 80 o 90 que treballen en els dos idiomes és llarga: Laia Manzanares, Úrsula Corberó, David Verdaguer, Miki Esparbé, Carlos Cuevas, Laia Costa… Tots els mencionats fins ara han estat educats en plena aplicació de la immersió lingüística i triomfen en la llengua de Cervantes.

Samantha Hudson és genial! Criada a Mallorca, canta en castellà i als seus reels tant treu la petarda esbojarrada com la pensadora ‘seriosa’ i desventra la realitat amb un verb desfermat i precís (en mallorquí, aixxx, li costa un poc). Hudson és tan brillant que és probable que acabi triomfant arreu del planeta com Rosalia, un altre cas d’èxit en castellà que també canta en català (Va, Sam!).

Quants comunicadors catalans que van rebre part de l’educació en català tenen èxit en castellà! Berto Romero, Andreu Buenafuente, Manel Fuentes, Jordi Évole, Santi Millán, Llum Barrera, Juanra Bonet, Àngel Llàcer, Núria Roca, Jorge Javier Vázquez, Toni Garrido, Marc Giró, Carles Francino, Àngels Barceló, Alfons Arús, Xavier Sardà, Risto Mejide…

Els fills de famílies que no xerren català, no tenen oportunitat d’aprendre’l i practicar-lo si no és a l’escola. El 99 % del cinema i dels videojocs són en castellà. Diaris, revistes, webs, canals de televisió i plataformes de continguts, també. L’atac que torna a rebre la immersió tan sols és un episodi més de la repressió que els nacionalistes espanyols infligeixen a la nostra llengua des del segle XV amb l’objectiu d’erradicar-la per construir un estat nació on només es parli castellà. I els que s’obcequen a dir que el mallorquí no és català van en la mateixa direcció, encara que qualque ‘despistat’ no en sigui conscient. La immersió funciona, també en castellà.