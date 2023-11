Enguany es celebra l’octau centenari de la considerada primera construcció del betlem, la que tengué lloc a Itàlia l’any 1223. Francesc d’Assís concebé la idea de celebrar la missa de la nit de Nadal a un lloc molt semblant al lloc que havia nascut Jesús. Un amic seu tenia a Greccio un petit bosc en el qual hi havia una cova amb fems dintre i allà es feren presents els veïns del lloc que així es constituïren en els ‘pastorets’ de carn i os; els únics actors ‘extres’ foren un bou i una mula que s‘ajaçaren prop de l’altar. Aquest betlem no fou així una ‘representació’ del que havia passat segles fa, sinó una ‘celebració’ litúrgica sensorialment i pedagògicament ben ambientada.

A les Illes, el desembre, és costum sortir a visitar els nombrosos betlems que s’exposen al públic, alguns dels quals de molt notable categoria com és el cas del més antic a les Illes i un dels més antics d’Europa, el de l’església de La Sang, que fou declarat BIC el 2003 i que els mallorquins portam ja molts anys sense visitar per tancament disposat pel Consell Insular, responsable de la seva restauració; és llàstima, el tancament. L’octau centenari d’aquella piadosa iniciativa franciscana per contemplar el naixement de Jesús pot esdevenir un estímul i una ocasió magnífica per muntar enguany amb renovada creativitat els nostres betlems.