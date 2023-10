La fàbrica de catifes Can Morató és un referent històric i social de Pollença, actualment abandonat i en runa, per tal motiu Colonya Caixa Pollença va estimar oportú rescatar-la de la desaparició i fer allà la seu social de l’entitat i espai cultural.

Una iniciativa amb el qual han posat molta il·lusió, feina, i més de tres milions d’euros per dur-la endavant. L’edifici és un bé catalogat des de l’any 2002, donat el seu gran valor patrimonial. El projecte té la benedicció de l’Ajuntament de Pollença que va modificar el Pla General per possibilitar la recuperació i nous usos de la fàbrica i del Consell que ho ha classificat com d’interès general. Però inesperadament, ja que hi havia hagut reunions prèvies amb el Govern, Recursos Hídrics ha denegat el projecte de recuperació per estar en zona probablement inundable, el que ha suposat un gerro d’aigua freda pels directius de Colonya i de tothom que s’havia il·lusionat amb el projecte, fet que suposa que l’edifici acabi enderrocat pel temps i l’oblit. ARCA, donada la gran importància com a patrimoni industrial i fita històrica de la fàbrica de Can Morató, creu que s’haurien d’adoptar prescripcions que garanteixin la seguretat i, al mateix temps, permetin la recuperació de l’edifici.

Tal vegada no serà una torrentada qui ofegui Can Morató, que ha resistit impassible més de 100 anys sense problemes, serà ofegada i inundada per les normatives, a vegades absurdes per falta d’excepcions. Els tècnics que detecten els inconvenients naturals i normatius, també, com especialistes haurien de donar les solucions; avui en dia l’arquitectura i l’enginyeria són capaces de qualsevol solució.

Cal destacar, que el fet de ser zona inundable no representa sempre perill, hi ha moltes zones edificades que s’inunden sovint; un exemple paradigmàtic ho tenim a l’emblemàtic i històric Club Fluvial de Lugo, a vorera del riu Miño, on sovint, a l’hivern, la zona de solàrium i piscina s’inunda.

És significatiu, que durant les grans inundacions de l’any 2018 a Pollença, amb talls de carreteres, desbordament del torrent de Sant Jordi i immenses zones inundades, Can Morató no va ser zona inundada, hi ha vídeos que donen fe.