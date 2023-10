Vivim en una simulació informàtica creada per una civilització posthumana com proposa la teoria popularitzada pel filòsof Nick Bostrom i films com Matrix o Abre los ojos? Pseudociència, responen alguns científics. D’altres, com el doctor en física de partícules, Javier Santaolalla, els contradiuen. Veient les imatges d’Israel, hom diria que sí. Per això, deixau-me dirigir-los unes parauletes als ‘creadors’.

Benvolguts posthumans que creau aquesta realitat que ens hem d’empassar 24x7, com que som un blanc egoista del primer món, em referiré als meus petits problemes i deixaré de banda els tres milions de nins que moren de fam cada any, els que són víctimes del càncer infantil o les 13.000 menors que anualment són obligades a casar-se amb adults als Estats Units, per posar un parell d’exemples que demostren com teniu de podrida l’ànima, si és que en teniu. Caps de fava! Estau a l’altura de la merda. Per cert, no teníeu cap altre idea perquè obtinguéssim energia que aquest menjar i desmenjar marró. Se suposa que sou extraordinàriament avançats, no? Aficionats!

Voldria referir-me a qüestions més personals, a detalls que, de veres, no feien falta. Els moscards, per exemple: després d’haver tapat portes i finestres de ca nostra amb mosquiteres, quina necessitat hi ha que aquests éssers ignominiosos del tot innecessaris hagin trobat una escletxa per on venir a inflar-me a les nits? I ja que hi som, no n’hi havia prou amb els moscards nocturns que ara, amb aquesta calorada, n’hi ha d’haver de dia fins i tot a la tardor. Capdepera ha registrat 24 graus de mínima a l’octubre, capsigranys! Parlant de canvi climàtic, ara que hem de salvar el planeta amb cotxes elèctrics, m’agradaria m’explicassiu com és que si tenim un accident és millor no moure’ns fins que arribin els bombers per l’alt risc de morir electrocutats pels 700 volts de les bateries. I si surt un gas verdós del vehicle, hem de fugir escapats perquè encara és més perillós que una descàrrega d’alta tensió. I, el que és més greu, em podrieu dir com és que això només ho saben els bombers? A què jugau, desgraciats? No sé si amb aquests 2.200 caracters em bastaran per acabar de posar-vos verds, posthumans de la punyeta!