No es fácil hacer oposición tras estar convencidos de que ganarían las pasadas elecciones autonómicas en Balears. De ahí que los distintos portavoces de la izquierda vayan dando tumbos y planteando cuestiones de escaso interés para los ciudadanos por no decir nulo. No se entiende, por ejemplo, la obsesión que tiene Iago Negueruela por preguntar a la presidenta del Govern por los pactos entre PP y Vox cuando son sabidos por todos y se hicieron públicos antes de la investidura de Prohens. Si Negueruela revisase un poco las hemerotecas sabría perfectamente los acuerdos alcanzados, pero es que debería saber que su insistencia no le va a quitar ni un solo voto a Prohens. Sorprende al ver los plenos del Parlament a través del canal de Youtube que cada vez que Negueruela interviene mire hacia sus compañeros de grupo parlamentario como si buscase su aprobación e hiciese méritos para convertirse en el sucesor real de Armengol cuando para eso ya está Virgilio Moreno, actual alcalde de Inca. Da pavor que Negueruela pudiese convertirse algún día en el candidato socialista al Govern ya que parece improbable (por no decir imposible) que Armengol vuelva a la política autonómica algún día.

Queda claro que es difícil ubicarse en la oposición tras verse como claros ganadores en las elecciones pero al menos sirve para detectar por fin aquellos problemas que se negaban no hace muchos meses. Ahí tenemos ahora mismo a los diputados socialistas preocupados ahora por el alto precio de la cesta de la compra, el incremento de las hipotecas o la situación de la sanidad en Ibiza, asuntos de los que apenas hablaban hace unos meses. También están preocupadísimos en estos momentos por la falta de médicos en Can Misses, pero ningún representante del PSOE acudió a estar junto a los pacientes que protestaron en varias ocasiones por los problemas sanitarios que se padecen en las Pitiusas. Está bien que ahora los diputados socialistas presionen al Govern para que contrate médicos en Can Misses tras haber permanecido callados durante años por la situación crítica que ha vivido la sanidad pitiusa. Bienvenidos al mundo real. Pero sigue habiendo estrategias incomprensibles como hablar de amnistía en el Parlament con la situación que se está viviendo a nivel estatal para que Sánchez sea presidente. ¿De verdad que nadie le puede decir a los portavoces del PSOE que eviten la palabra amnistía en el Parlament? De todos los asesores fracasados en el Govern y contratados de nuevo con dinero público, ¿nadie les avisa de estas imprudencias? Todo apunta a que con esta oposición puede haber gobierno de Prohens para varias legislaturas.