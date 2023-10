Mentre les campiones del món de futbol, dones que lluiten amb il·lusió i força per la igualtat dins el món de l’esport i fer fora el masclisme, per altra banda, tenim personatges, com ha estat el cas fa uns dies d’Alfonso Guerra, el que fou vicepresident del Govern d’Espanya amb Felipe González, que exhibeixen públicament el seu masclisme ranci fent comentaris fora de context i amb l’interès de menysprear a una dona, simplement per això, pel fet de ser dona.

Després de tota la parafernàlia i mostra de masclisme per part de l’expresident de la Real Federación de Fútbol de España Luis Rubiales, ara li ha tocat el torn a l’exvicepresident mostrar el llautó. Aquests personatges amb càrrecs de molta responsabilitat haurien de ser exemple social i no continuistes amb el masclisme i la desigualtat. A l’entrevista de Susana Griso al programa Un cafè con Alfonso Guerra d’Antena 3, quan li va comentar que Yolanda Díaz criticava, a La Vanguardia, la falta de rigor polític per part de González a l’hora de referir-se a l’amnistia, ell va contestar: -‘La vicepresidenta criticant falta de rigor polític? Ella? Li haurà donat temps entre una perruqueria i una altra’. Griso el va advertir que el comentari duria moltes crítiques i ell, sense cap rubor, va insistir -‘No, no, però és la veritat, li dedica molt de temps’. El desafortunat comentari masclista no tenia res a veure amb la pregunta de la periodista, només cercava desprestigiar a Díaz pel fet de ser dona i també fer-li mal políticament per no pensar o actuar com ell voldria. A Rubiales ja li han estirat les orelles, a Guerra, González, que va ser el seu cap de partit, li hauria de desaprovar comentaris innobles com aquest. Guerra està en la inòpia i no s’ha adonat que els temps i comportaments socials han canviat. Ja és ben hora de fer desaparèixer els comentaris mesquins i de menyspreu cap a les dones. Darrerament, malauradament, està apareixent en públic un enfilall de masclistes-sauris presumint de les seves deficiències pel que fa al respecte a les dones.