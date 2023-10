Acaba de entrar en vigor la nueva ley de protección del derecho y el bienestar de los animales. Me alegra saber que va a regularse el trato a los animales para mejorar su calidad de vida. Evitar el sufrimiento, el abandono y el maltrato animal me parece propio de las sociedades civilizadas.

Es importante cuidar la higiene de los animales, vacunarlos y protegerlos. Sin embargo, hay algunos aspectos que me sorprenden por exagerados o incoherentes. Por ejemplo, están prohibidos los hamsters. Aunque me resulten muy desagradables, me cuesta entender por qué se prohiben a favor de los hurones. Según la nueva ley, los únicos animales domésticos permitidos son los perros, los gatos y los hurones.

Los hurones tienen unos colmillos muy afilados. Si te muerden, duele. Además la mayoría tienen un olor fuerte, poco agradable. Tampoco se pueden tener periquitos en casa. Me sabe mal por las señoras que aman los pájaros. No se permiten las tortugas. Cuando era pequeña teníamos una tortuga centenaria en la casa del pueblo. Siempre me pareció un animal apasionante. Pasábamos años sin verla y, de repente, sacaba la cabeza y aparecía con su caminar pausado.

Ahora resulta que todos los perros y gatos de propiedad privada se esterilizan a partir de los seis meses. No pueden criar. Si sucediese que se reproducen, el propietario tendría serios problemas porque un particular no puede regalarlos ni venderlos. No sé si se contempla la opción de comérselos (discúlpenme la ironía). Se prevé que en un futuro próximo todas las mascotas estén aseguradas (la cobertura sanitaria es importante) y que los propietarios de mascotas hagan un curso intensivo de formación. Muy interesante.

Espero que pronto se elabore una ley de protección del derecho y el bienestar de los ancianos. Hay muchas personas mayores que viven solas, en condiciones higiénicas deficientes, sin cobertura médica, olvidadas por todos. Sinceramente, me duele su dolor y, sobretodo, la indiferencia de una sociedad súper preocupada por sus mascotas, pero indiferente hacia sus personas mayores.