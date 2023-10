Entiendo por progresar avanzar hacia un estado mejor. En lo social, el desarrollo continuado hacia una sociedad superior. En España, un colectivo de falsos progres se ha proclamado progresista y ha construido un relato que venden y divulgan. Les sigue una parte importante mediática, además de su devota parroquia. Díganme qué tiene de progresista Bildu, el fascismo de ultraizquierda que hace poco chantajeaba con pistolas en la mesa. Sumar pregona que una manifestación de la ciudadanía es una rebelión contra el Estado. Su lideresa me recuerda el Papageno de La flauta mágica, que Mozart creó como personaje que representaba la parodia a su suegra, una insoportable parlanchina. Sánchez, el césar dictador que modifica su relato sin escrúpulos en función de la necesidad para perpetuar su poder. Desprecia la democracia. En el debate de investidura dejó sus funciones en manos de un faltón de mal gusto. Esto demuestra su talante. Feijóo representa a una gran parte de la ciudadanía que ganó unas elecciones. Por tanto, despreció a todos los que discrepan del dictado del césar. Falto a las reglas fundamentales de la democracia. No hablaré sobre el pacto de progreso de nuestra comunidad. Si quieren responder a su etiquetaje de mentira, pueden empezar por usar el referéndum para consultar al pueblo, en lugar de jugar nuestro futuro en una timba de póquer en el lúgubre silencio. Eliminar el asistente a los diputados, que ya ganan, un pastón. Es una ostentación y falta de respeto a todos aquellos que trabajan de sol a sol por un sueldo miserable. Eliminar la partitocracia, permitiendo listas abiertas, además de eliminar la asimetría entre comunidades. No permitir que cuatro diputados con intereses no comunes a la mayoría decidan nuestro futuro. Subir la aportación a investigación para que nuestros cerebros no huyan a otro país para evitar los sueldos miserables que perciben. Retirar la inviolabilidad del Monarca. Dialogar y pactar como estadistas, no como tahúres ancestrales. Y así sucesivamente. Si abandonan la dictadura a la que nos someten por su ideología y gestionan el bienestar de todos los españoles, les creeré.