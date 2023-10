El periodista Albert Salas será el próximo máximo responsable de la radio y televisión autonómica. No será el primero que pone el PP, pero sí será el primer director general de IB3, es decir, el primero que proviene de IB3. Salas, que es de formación y de oficio periodista, será el primero de la cantera de la tele autonómica que llega a dirigir el Ente, todo un símbolo de madurez de los medios públicos de Baleares, que ya han sido capaces de crear buenos periodistas y ahora altos directivos de la cosa esa de los medios. Parece poca cosa, pero es de vital importancia. Sobre todo, porque Salas conoce las cosas de la casa antes de empezar, mucho mejor que todos sus antecesores. El futuro director general tiene un perfil tremendamente amable y no es un niñato. Conoce muy bien el territorio donde pisa y atesora una lista de éxitos como responsable de Comunicación del Mallorca, donde ha podido implementar acciones originales, creativas y modernas. Pero Albert no debe de olvidar que, por muy periodista que sea y por muy de la casa que sea, no va a llegar a lo más alto por decisión divina. Lo ha elegido el Partido Popular de Marga Prohens para dirigir los medios públicos, labor que no será fácil y para la que no tiene mucho presupuesto. No creo que se olvide de quién lo puso y sino ya verá como estarán ellos para recordárselo. Suerte, Albert.