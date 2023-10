No imagino a cap escriptor que convoqui a tota la seva família i a tots els seus amics a reunir-se en una plaça pública per comunicar-los que, sense cap motiu greu ni de pes, deixarà d’escriure la novel·la que fa anys té projectat escriure, i que tothom el feliciti. Seria una demostració d’ingenuïtat i una constatació de profunda estupidesa. Doncs, això és el que fa aquests dies i va fer diumenge passat a Madrid el venerable líder de la dreta espanyola Alberto Núñez Feijóo. ¿Cóm pot disposar encara de cap crèdit ni garantia un home que no sent cap amor per la cultura estructural del seu país ni pel seu patrimoni lingüístic que l’enriqueix fins a l’infinit?

El que dic: ingenuïtat i estupidesa congènita i adquirida. ¿Què es pot esperar d’un home que es deixa aconsellar i guiar per personatges tan malpensats i malparlats com Díaz Ayuso o M. Rajoy? ¿O criminals de guerra que tenen la llengua del diable i la boca de l’infern com J.M. Aznar? Pobre home, envoltat de vampirs que li xuclen la sang sense que ell se n’adoni. Feijóo odia mitja Espanya i tots els catalans sense que ell ho sàpiga. Es pot ser més ingenu? Es pot ser més estúpid? Ja sabem que l’estupidesa no sap reconèixer els grans valors de la humanitat, ni fins i tot els propis. Aplaudir Feijóo, com abans aplaudiren Aznar i després Rajoy, no només és ingenuïtat i estupidesa, és una demostració d’ignorància infinita i de vassallatge sense límits al mal.

Contemplo atònit com l’herència franquista persisteix com l’espigadella i el jull, les pitjors males herbes dels camps de blat que conreàvem a casa quan jo era petit. No hi havia manera d’esvair-les! El mateix passa amb aquesta ideologia d’extrema dreta que ho voldria veure tot demolit i cremat. Però, on tenen el seny? Com és possible que encara visquin cent anys enrere menyspreant el progrés i la ciència? Els cabells se’m posen de punta quan veig la ‘nostra’ Marga Prohens aplaudint-los! Un bon espanyol com ells només ha de parlar espanyol i pegar foc a la resta!