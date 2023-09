Se’n recorden, de les polseres Power Balance? Si és que no, s’entén, perquè és dur mantenir la memòria de totes les estafes magufes i totes les enganyifes fraudulentes que ens posen a l’abast. Aquelles polseres teòricament miraculoses prometien contenir un holograma imprès que et millorava l’equilibri, la flexibilitat i la força, en la publicitat més continguda, tot i que els venedors més bocamolls hi garantien una font de rendiment físic i psíquic i naturalment sexual, i s’estengueren com la pólvora anunciades per esportistes d’elit com Shaquille O’Neal o Ruben Barrichello i per intel·lectuals de talla com Cristiano Ronaldo. Les supervendes acabaren aviat, als Estats Units perquè el fabricant fou condemnat, per frau, a indemnitzar els consumidors amb 57 milions de dòlars, mentre que a Austràlia l’espavilat distribuïdor reconegué abans que tot el que se’n predicava era fals. Aquí, gràcies a FACUA, els venedors hagueren de pagar 15.000 euros de multa per promocionar productes (falsament) sanitaris, i això que la ministra de Sanitat (!), Leire Pajín, les exhibí en públic. Spain is...