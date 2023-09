Qué boca más grande tienes! -va exclamar la Caputxeta Vermella quan se li va apropar el llop.

-Para besaaarte mejooooooooor -va contestar el llop. I agafant fort amb dues potes el seu cap li va donar una forta besada a la boca. Sense importar-li tots els virus i patògens que li podia transmetre amb les seves baves, fins i tot malalties com la covid, herpes, meningitis i d’altres moltes.

La Caputxeta es va queixar dient: -No me ha gustado, ¿por qué lo has hecho?

-Es que soy un lobo machote, soy el jefe de la manada y hago lo que me viene en gana.

-No te he dado permiso, no quería que me besases en la boca.

I el gran llop es va girar i dirigint-se a la seva manada, va dir: -Ha sido un beso consentido por que no ha gritado ni ha llorado ni ha caído en depresión.

I tots varen començar a botar, fer mamballetes i cridar ‘machote’, ‘machote’...

Aquesta història té una certa semblança amb altra de recent que tots coneixem com ‘el cas Rubiales i el seu abús de poder’, en el que les primeres afirmacions de Jenni, entre amigues, de forma espontània i encara sense cap pressió mediàtica o de la Federació de Futbol, varen ser que no li havia agradat el fet de la besada a la boca del president Rubiales i que no sabia què hi havia pogut fer; de fet res podia fer, durant la besada tenia el cap immobilitzat amb les grans i fortes mans del seu president.

A la fi, Luis Rubiales ha aconseguit que Jenni Hermoso el denunciés per la besada a la boca que li va fer sense cap permís. Fou un acte fora de context i punitiu. El fet que Rubiales fes gairebé dues setmanes que contradeia a Jenni intentant deixar-la com a mentidera, després de tots els perjudicis que ja li havia ocasionat, ha fet que reaccionés i denunciés la besada, farta de tanta fal·làcia per part d’aquest senyor i de la Federació de Futbol.

En tot moment, Rubiales, que ja ha perdut el càrrec, segur aconsellat pel seu advocat, l’únic interès que té és demostrar o fer creure que hi havia estat una besada amb consentiment perquè és l’única manera de salvar-se de ser castigat, també, judicialment, però totes les proves indiquen que no va haver-hi tal consentiment.