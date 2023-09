Governar, dirigir, comandar un grup, empresa o nació mai no ha estat fàcil. Els súbdits o dirigits des de sempre han trobat trucs per esquivar les ordes més absurdes dels líders més creguts, però avui no parlarem dels trucs dels dirigits, sinó dels trucs dels dirigents.

Entre els més usuals, citem els següents: 1) no contestar les demandes rebudes, siguin cartes, requeriments o expedients; la finalitat és demostrar que és privilegi del jefe contestar, no contestar, perllongar la contesta; 2) fer esperar al qui a la saleta ja està cansat d’esperar; pensa que a cada minut més que faci esperar augmenta en un grau més la seva autoritat; 3) arribar tard a la cita al·legant que tenia fora un cas molt difícil a atendre, per deixar clar que ell està molt enfeinat i no li han de fer perdre el temps; 4) parlar i parlar de tots els problemes greus que se li presenten i que a no tots pot donar ell solució, per finalment demanar: «i vostè, què vol ara»; 5) alabar i alabar al que està davant, mentre aquest va pensant «ja veuràs com al final aquest tio em demanarà un favor»; 6) no donar mai un no definitiu, diluint dins l’infinit el dia que li podria donar un si. Qui no té autoritat moral necessita trucs; qui la té, no necessita magarrufes.