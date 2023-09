Entiendo la transición como el paso de un estado a otro. Y simetría como la igualdad de las partes de un todo. La Transición española fue una solución magnífica construida por políticos de altura, algunas de ellos con talla de estadistas. El estadista supera sus deseos, conveniencias y también las de su partido al interés del Estado. El politicucho no entiende esto y o es un corderito a las órdenes de su jefe, o un trepa para escalar a la pirámide del poder de su partido. Así aquellos actores políticos fueron capaces de negociar una forma de pasar de una dictadura a una democracia, con renuncias, diálogo, negociación y generosidad. Pero aquella solución se conformó de forma asimétrica. Con las denominadas históricas y las que se consideraron de rango inferior. Fue una perversión de la democracia, pero aceptables para un tiempo de transición. Esto no se ha modificado y vivimos una anormalidad con ciudadanos de primera y el rebaño de relleno. Añadamos que la ley electoral no permite que un ciudadano, un voto.

Así pues, un vasco o un catalán tienen partidos sin representación en el resto de comunidades con un número de diputados que permiten lo que ahora nos encontramos. Recuerdo cuando el PC tenía un millón de votos y se quedaba sin representación parlamentaria. Han convertido la Constitución como si fueran unas sagradas escrituras. Todos los países con experiencia democrática de Europa la han modificado en muchas ocasiones. Alemania cincuenta y dos veces. Aquí PSOE y PP no han querido modificar la inviolabilidad del Rey. Dejen de tratarnos como cretinos inmaduros y siéntense, cierren la transición y pacten cambios en la Constitución que se adapten a la modernidad, las necesidades de la diversidad del Estado, las asimetrías y si fuera menester consultar a sus habitantes de una forma más acorde con una democracia real. Cuando votamos no otorgamos un cheque en blanco al Gobierno para contorsionar e interpretar las leyes como les plazca. En los países nórdicos realzan referéndums para consulta popular de forma normalizada y ágil. Ahora estaría bien que nos consultaran sobre Estado Federal, monarquía, uso de lenguas y muchas otras cuestiones de calado. Háganlo.