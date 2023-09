El Sr. Galmès, actual president del Consell de Mallorca, ha encomanat una gran responsabilitat al negacionista del canvi climàtic, el Sr. Bestard. L’ha fet, ni més ni manco, que el garant de la Protecció del Medi Ambient a Mallorca.

Aquest encàrrec xoca frontalment amb les seves opinions i creences personals i les del seu partit, així com també xoca amb la lògica més fonamental de qualsevol persona que sigui testimoni d’aquest insòlit fet i que estimi una mica Mallorca.

Declaracions a cop de pitera que justifiquen la preocupació que aquí trasllado, en tenim moltes. Des dels avisos generals de Vox llençats sobre els escenaris en campanya electoral, on ja deien que si tenien ocasió derogarien la llei del Canvi Climàtic. Com també les paraules textuals del propi Sr. Bestard: «Niego el cambio climático, pero quiero gestionar Medio Ambiente»; «Bueno, nosotros no creemos que sea un cambio climático, esto es un factor de poder de unes empresas que quieren llevar al mundo a un sitio donde a ellos les interesa», «Una cosa es la sostenibilidad y otra el cambio climático», i passant també pel seu company de bancada al Consell de Mallorca, el Sr. Gili: «La crisis climática solo existe en sus cabezas».

Tot plegat, esgarrifa a qui es pren seriosament els grans consensos científics, a qui es preocupa per l’augment de la temperatura del món en que vivim, de la mar, a qui defensa que no tenim planeta B, a qui es preocupa per la complicada situació que deixarem a les generacions futures. Una guarda de senyors, que es declaren negacionistes, sen riuen a cara alta de qui pensi lo contrari, mostren el més absolut despreci davant l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, o l’ecologisme. I ara tenen en les seves mans el botó de ‘destrucció’ que van prement amb cada decisió que adopten!!

Les iniciatives en política, si no van acompanyades d’empenta i convicció personal amb el que es fa i per què es fa, no funcionen. I queda ben palès que el conseller de Medi Ambient de Mallorca i vicepresident, el negacionista Sr. Bestard, no ha accedit als càrrecs sol, l’ha nomenat el Sr. Galmés, posant la responsabilitat més gran que tenim cap als nostres fills i filles, el nostre medi natural, en mans d’algú que desprecia la paraula protecció, que només pensa en obrir més i més portes a la seva explotació.

I si parlem de convicció personal, encetem una altra gran preocupació. El Sr. Bestard ha deixat molt clar que com a caçador amb vara de comandament al Consell, donarà prioritat absoluta a la caça, obrint-la inclús a les finques públiques de tota Mallorca.

Partim del convenciment de que la caça és i ha de ser una activitat que es preocupa del medi ambient. La majoria de caçadors són uns excel·lents coneixedors del medi natural i uns aliats per la seva cura. Però l’equip PP-Vox del Consell de Mallorca, els posarà a la gent en contra, els incrementarà la pressió, perquè rompen els equilibris aconseguits fins ara.

Com combinaran la protecció a les famílies, a la infantesa, al turisme familiar en els seus passejos per la Serra de Tramuntana, amb les armes de foc, els renous de tirs d’escopeta? Com compatibilitzaran la caça amb armes de foc o cans i la presència d’infants i famílies d’excursió per les finques públiques de Mallorca? Això no incrementaria el risc d’accidents? No trencaria la tranquil·litat dels caminants, dels senderistes, dels excursionistes?

La única resposta del Sr. Bestard a totes aquestes preguntes, en el darrer plenari del mes de juliol al Consell de Mallorca, fou: «....la Serra és molt gran i hi cap tot...».

La protecció del Medi Ambient de Mallorca no es pot dur endavant des de l’individualisme, l’egoisme, la falta de compromís amb el rigor científic, la indiferència cap als que sí creuen en el canvi climàtic, l’hedonisme i el culte al pensament únic de les veritats absolutes que predica Vox, posant en perill inclús la salut de les persones, de la nostra mar, del nostre camp.

Sr. Galmès, que descansi sobre la seva consciència haver sacrificat per un pacte de cadires el més valuós que tenim, Mallorca, la nostra terra.