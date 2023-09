La vergonya sempre ha estat un bé natural i escàs de la naturalesa humana. Però també ho ha estat la caritat, i no per això s’ha deixat de cultivar. Els humans coneixem bé quines són les parts més valuoses i negatives de la nostra condició. No sentir o no tenir vergonya és ser un insolent i un desaprensiu. A Mallorca, ara mateix, estem governats per aquesta gentussa. No tenir vergonya, o tenir-ne poca, és una demostració i un signe de gran pobresa ètica i cultural, és a dir de pobresa humana. Governar sense vergonya és l’acció més indigne que pot cometre un polític.

Aquests polítics nostres que durant tants anys han anat de bracet amb els pocavergonyes de l’Estat espanyol, els quals han intentat despullar-nos de la nostra cultura, del nostre patrimoni, de la nostra llengua, de la nostra identitat són, ara mateix, na Marga Prohens i tots els qui l’envolten des del PP i des de Vox. Com abans ho foren J.R. Bauzá, Jaume Matas, Gabriel Cañellas i fins i tot Francina Armengol, que mostraren tots ells una vergonyosa manca de vergonya. Ni Damià Pons i Joan Melià, amb tot el seu equip de filòlegs i lingüistes, no tingueren el coratge de blindar, quan tot estava al seu favor, el nostre dret a conservar i consagrar l’ànima del nostre poble: la llengua catalana. Ara estem pagant aquelles greus patinades polítiques. Eliminar la nostra llengua del llenguatge sanitari és l’acte de més poca vergonya que Prohens podia fer. Ens ha desposseït de la nostra salut més inveterada. I ho ha fet a la claror del dia seguint les passes de tots els que la precediren en el seu càrrec. Tots ells i elles han estat sucursalistes del miserable Estat espanyol, que és qui ho ha fomentat de manera permanent des de fa segles. Un Estat espanyol que no ha tingut mai el més mínim amor ni respecte per deixar de banda la seva tirania i la seva barbàrie secular. Demanar-li vergonya és com fer retxes dins l’aigua. És com voler tocar el sol i la lluna amb la punta de la llengua. De la llengua catalana! Llengua i Llibertat!!!