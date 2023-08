Es de noche. Me gusta trabajar de noche, no lo puedo remediar. Por la noche uno se encuentra más así mismo. Es la hora de resumir los hechos de la jornada y lo que harás mañana. A él, en cambio, sé que le produce horror. No en vano lleva varios años en cama. La noche para el que sufre es larga y oscura. Su sufrimiento, además, se acrecienta con otras muchas causas. Está solo. Lo peor no es sufrir, es saber que ese sufrimiento no interesa a nadie.

No es el puro dolor lo más doloroso, es su cortejo de sombras. Es la soledad. Es la impotencia a que nos reduce. Al que sufre no se le pide que actúe sino que acepte. Los demás, muy rápidamente se acostumbran a su dolor, incluso no llegan a creérselo. El que sufre, en cambio, se encuentra extraño al júbilo de la naturaleza, a la alegría de los niños, al amor de los enamorados. Lo único que es capaz de madurar rápidamente al ser humano es el sufrimiento.