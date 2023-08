Marivent és un preciós palau d’estil regionalista construït per l’arquitecte Guillem Forteza a requeriment del pintor, enginyer i milionari egipci, de família grega, Ioannes Saridakis. Enamorat de Mallorca, juntament amb Anunciació Marconi Taffani, la seva parella, van decidir donar aquesta joia, amb tot el seu contingut, al poble balear. En finar Saridakis, la seva vídua, l’any 1966, va fer la cessió a la Diputació Provincial de Balears, institució que llavors representava el poble balear. Però amb unes condicions i clàusules ben clares: ‘Hi havia de ser un museu amb el nom del pintor i que estigués obert al públic’.

L’agost de 1973, ara fa just cinquanta anys, José Alcover, president de la Diputació, fent cas omís de les condicions exigides pels testadors i il·legalment, va deixar de complir les clàusules de donació, cedint el palau de Marivent al príncep Juan Carlos I. Una decisió franquista que cinquanta anys després continua en vigor.

Podemos ha estat l’únic partit que ha reclamat de manera formal la devolució del palau, els altres partits, sembla, només els interessa, cada any, el mes d’agost, anar a la recepció del Rei, en fila índia, i passar per davant fent-los besamans, inclinacions, genuflexions i reverències, que fan perillar l’espina dorsal d’alguns aduladors, en senyal d’acatament i submissió a la seva voluntat de continuar ocupant el nostre palau, ens vagi bé o no al poble balear, beneficiari i propietari legal.

Tal vegada ha arribat el moment de revocar aquesta irregularitat i tornar al poble el que és seu, quin és l’organisme que ha de fer complir els desitjos testamentaris? Actualment, molts d’Ajuntaments i altres institucions fan a rere els títols honorífics atorgats al general colpista, per quina raó no s’han de tornar a rere decisions il·legals dels seus representants?

A mi, enguany, m’ha pujat l’emprenyadura, veient que ja he arribat als 72 anys i encara no he pogut visitar el palau de Marivent, que és meu, juntament amb la resta de balears. No s’entén que la família reial vengui a passar el mes d’agost les vacances i la resta de l’any no ho puguem gaudir els propietaris legals.

Com pot acceptar el Rei un regal, uns privilegis, que manlleven drets als seus súbdits en ple segle XXI, és això normal?