A empenta del seu president i Junta directiva l’organització PIME Mallorca acaba de presentar formalment un document de requeriments davant la presidència espanyola de la Unió Europea en el que es reivindica les seves especificitats com a petites i mitjanes empreses i com a empreses illenques. L’atreviment te mèrit. Un per la constància en la reivindicació d’entre altres del seu president Jordi Mora. Dos per l’esperança de l’ara o mai de qui creu que el govern espanyol actual pot acollir les seves reclamacions en aquest moment de la presidència econòmica europea. No soc capaç de veure quin cas faran a PIMEM; però entenc que correspon sempre ser sensibles a les necessitats de qui sostenen en gran manera l’economia productiva balear. La seva viabilitat ens interessa a tots en la mesura que volem que les arrels de l’activitat filtrin el màxim possible en l’economia local. Es interessant llegir el document, que el trobareu a https://www.pimem.es/pimem-presenta-un-conjunto-de-propuestas-para-la-presidencia-espanola-de-la-union-europea/.

L’estructura és la típica de qui mira l’escandall de costes que coneix bé ell mateix perquè els pateixen a la vista de la major competitivitat en preus que suporten a la xarxa de producció i consum. Així en tema inflació i salaris, reclama atenció al cost de vida diferencial illenc de qui tot l’any crea ocupació estable i amb gent local formada, sense suport públic; de finançament, en les primes suportades allà on manquen avals i garanties de qui per dimensió no pot exhibir múscul a no ser que el recolzi perillosament amb el patrimoni personal; pel que fa al cost dels inputs, remarca la incidència dels nòlits i les barreres del transport insulars i, sobre tot, del preu de l’energia (el tema estrella que més han destacat els mitjans en la i presentació de l’Informe), requerint l’estabilitat mateixa que es doni al consum domèstic; en matèria fiscal: baixar l’IVA, tot i que els problemes li vindran crec jo a moltes empreses amb l’eliminació definitiva de mòduls i règims simplificats-, i que és avui un ‘coladero’ que marca per aquesta via alguna variant en preus propera al frau fiscal; de formació en capital humà, demanant ordre als departaments d’ensenyament i treball per una bona formació professional, que és la clau de confiança que pot mostrar la PIME en la fiabilitat de la feina ben feta, per a que tota la nostra joventut illenca no sigui absorbida per la tasca més pobre i sense recorregut de futur de moltes activitats properes al turisme de ‘low cost’, i així de ‘low pay’.

Recordo molt bé quan l’Institut Català de Finances va encarregar a IVALUA, l’Agencia d’avaluació de polítiques publiques (https://ivalua.cat/es/node/5269) de la que molts anys he presidit el seu Consell, per realitzar el DAFO de oportunitats, debilitats i línies de reforçament dels punts forts i reformulació estratègica dels punts financers més febles. Ja llavores se identificava que en tota relació mercantil de confiança la pime tenia una clara avantatge comparativa: es coneixia qui manava i se’n tenia un registre, accessible, del bon fer del passat; fet que donava crèdit per la qualitat de la oferta a demanda de usuaris i productors.