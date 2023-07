Un murciélago, se dijo, que pudo tener la culpa. Mas, la tuviera o no, nos cambió la vida y algunos paradigmas. Ya se está proponiendo un nuevo contrato social. Rousseau quedó obsoleto. En adelante prevalecerá la seguridad donde hasta ahora predominó la libertad; pues esta ha dejado de ser la más valiosa de las facultades del ser humano. No importa que su ausencia funcionó como importante criterio de deslegitimación de los regímenes autoritarios. Ahora, sin embargo, no solo se consiente, sino que se hace incondicionalmente; pudiendo llegar a agradecerse como un favor, siempre que haya sido, por ‘nuestro bien’, claro… Si prestamos la debida atención veremos el poco apego que hemos llegado a tenerle a grandes valores de antaño y lo mucho que ha cambiado la sociedad y todos nosotros. Lo primero y más importante de la vida en sociedad ha pasado a ser, diga lo que diga la Constitución, la seguridad personal y familiar. Algo que muy pronto capta el poder que domina las situaciones problemáticas. Siendo este el momento en que se empieza a limitar el conjunto de derechos antaño estimados como preciosos.

El nuevo equilibrio de poderes configurará un nuevo orden, en virtud del cual deberemos afrontar los mandatos de la agenda 2030. Documento que establece lo que importa y lo que no o importa menos a los gobernantes globalistas. Las tecnologías emergentes se impondrán erga omnes y la moneda digital se implementará como principal solución para el intercambio económico, temiblemente muy pronto. La inteligencia artificial complementará la natural. Y solo cabrá el acatamiento o la cancelación. Son conclusiones, adoptadas ya unas, y que se adoptarán en un futuro no lejano otras, por el World Economic Forum (WEF), donde cada año concurren los multimillonarios que pretenden dominar el globo, con la colaboración de ministros y políticos de diversos espectros ideológicos, a quienes no importa que todo eso sea de espaldas a los titulares de la soberanía, de todos nosotros. No siendo conveniente que se dude o simplemente lo parezca. Pues dudar, contrariamente a lo que antaño fue, se ha convertido en una mala actitud intelectual. No basta ya rechazar a los negacionistas. (de lo que sea). Debe hacerse lo propio con el mero retardismo. ¡Hay que ver el efecto que pudo haber provocado un simple quiróptero! Las mariposas, si quieren mantener su efecto activo deberán espabilar.