Amb les temperatures que estam patint, està clar que el canvi climàtic tot just comença a ensenyar les dents. Per mossegada, la que se n’han duit els negacionistes de Vox: pentura els que no existeixen en breu són ells. De tota manera, amb aquesta calorada i la incertesa d’unes noves eleccions, ve de gust explicar bones notícies.

A la Universitat Central de Florida han creat la pintura plasmònica que pot baixar 15 graus la temperatura dels edificis. Es basa en el color de la pell de les papallones o els ocells i es fa amb nanopartícules no contaminants en lloc de pigments químics. Per pintar un Boeing 747 basta poc més d’un quilo (en lloc dels 450 kg d’ara) i en exterior té una duració de dos segles.

Un altre invent prometedor és la bomba de calor d’ones acústiques que utilitza molta menys energia que les actuals. Amb 30 dB, l’equivalent al renou que fa una conversa a volum normal, en té suficient per a descomprimir o comprimir l’heli que refreda l’aire o calenta l’aigua fins els vuitanta graus.

Dessalar un metre cúbic d’aigua de la mar costa un euro i mig. Bona part d’aquest preu és el cost de l’electricitat. Científics de la Universitat d’Illinois han aconseguit reduir la despesa energètica un 90 % fent servir l’electrodiàlisi: un metre cúbic es podria dessalar per tan sols 15 cèntims! De moment han utilitzat aquest sistema per a aigües residuals.

De confirmar-se aquestes tres innovacions, podríem mirar cap el futur amb una mica més d’esperança. Però no n’hi ha prou. El que ja és una realitat és l’aposta europea pel cotxe elèctric. Però hi ha un corrent d’opinió afirmant que no és la panacea ambiental que ens han venut. Produir un cotxe elèctric és un 70 % més contaminant que un de combustió. Les bateries pesen entre 300 i 500 kg i només duren 10 anys (don fe: acab de pagar 2.000 euros canviar les bateries gastades del meu híbrid). El futur sembla que serà de l’hidrògen i/o dels combustibles sintètics, però no d’aquestes bateries pesades, contaminants que provoquen conflictes ecològics i humans als països extractors de liti. De moment, és més sostenible allargar la vida del nostre cotxe de combustió que comprar un elèctric. I apostar pel transport públic ja!