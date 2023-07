Dicen que la ironía es la maldición de nuestro tiempo. La verdad es que resulta imposible escapar de ella, está en todos lados. ¿Alguien es capaz de escribir un post no irónico que no resulte estúpido o insulso? Los niños maman ironía desde los primeros dibujitos que ven, casi no conocen otra forma de expresión. Es el idioma universal.

Las pocas veces que hablamos en serio de algo nos sentimos ridículos, más falsos que un político en campaña. Dicen que la ironía nos hace parecer inteligentes, pero no puede ser que todos seamos inteligentes. Es como una droga, como un camuflaje. Cuando no utilizas la ironía, parece que te tomas en serio y nada hay más ridículo que tomarse en serio. Los integristas de cualquier tipo se toman en serio. Como los políticos, como las personas con silbato y gorra, como los vendedores de humo. Para huir de eso, recurrimos a la ironía. Pero el gran problema es que todos recurrimos a la ironía. ¿Y si la ironía ha dejado de tener gracia? ¿Y si ya resulta cansina? ¿Qué nos queda entones?