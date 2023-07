Després de molts d’anys sense notícies, ara sembla que les tortugues babaua tornen a niar a les nostres Illes; fa l’efecte, les característiques de l’arena i temperatura són les apropiades per fer niu i néixer la seva prole. Diuen que és a conseqüència del canvi climàtic, tot pot ser; estam dins un procés important de canvi climàtic, uns li donen tota la culpa del canvi al desbaratat comportament dels humans, altres creuen que és conseqüència de la mateixa natura que de sempre està en un continu canvi de temperatura, d’extensió, de volum... Sigui el motiu que sigui, els humans són qui han d’aportar les solucions per suavitzar els efectes perjudicials.

A finals del segle XIX i principis del XX, amb canvi climàtic o sense, hi ha constància que esporàdicament la tortuga babaua nidificava a les Balears; i de bell nou aquest estiu han tornat a niar a les Illes. La nit del dijous 8 de juny va comparèixer a la platja de Can Pere Antoni una tortuga babaua i va deixar un niu amb 106 ous. El fet que causalment uns biòlegs estiguessin a la platja va fer que es pogués detectar la posta, essent la primera niuada registrada oficialment de tortuga babaua a Mallorca. El dia 10 de juliol, va haver-hi el descobriment d’un altre niu a Cala Millor, gràcies a la publicació d’un vídeo a les xarxes socials.

Aquests dos nius podrien ser de la mateixa tortuga, ja que poden fer fins a set postes d’ous a distints llocs en períodes de 12 a 16 dies. I finalment tenim la filmació d’una tercera tortuga babaua a Cala Tuent intentant fer niu. Personalment, crec que les tortugues babaua poden haver-hi estat niant altres anys sense ser observades, pel fet que tenen el costum de fer el niu de nit, i al matí si no passa un coneixedor de la natura, ningú se n’adona; també quan neixen les tortugues, totes solen sortir al mateix temps i de nit, el que fa molt casual que puguin ser observades.

A la Mediterrània es troben en greu perill d’extinció, Actualment per la pesca accidental, l’excés de gandules, patinets de mar i casetes sobre l’arena de les platges. I també resulten molt perilloses les bosses de plàstic que confonen amb els grumers, que són un dels seus menjars habituals.

Si veieu una tortuga babaua (Caretta careta) a la platja, no us apropeu i aviseu tot d’una al 112.